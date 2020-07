Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","shortLead":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","id":"20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a172300-2582-43c4-b2aa-50f53fcb80f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","timestamp":"2020. július. 05. 10:34","title":"Tüntetők közé hajtott egy autó Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","shortLead":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","id":"20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd3748-81f8-4bde-9c3f-a91196e73ce6","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","timestamp":"2020. július. 05. 12:51","title":"Ahogy bejött a kánikula, lezárták a gárdonyi szabadstrandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még ezer méteres magasság felett is gyakoriak lesznek a 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek.","shortLead":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még...","id":"20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1e480-f1d3-4f78-94e4-5222e1c6286e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 04. 18:03","title":"Szokjunk hozzá, gyakran 30 fok fölötti hőség lesz az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházó levélben értesítette őket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely, bár már évek óta lakják, papíron nem is létezik. ","shortLead":"A beruházó levélben értesítette őket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely, bár már évek óta...","id":"20200705_Csaknem_szaz_csalad_maradhat_aram_nelkul_egy_veresegyhazi_lakoparkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2eaac0-efe1-4f36-84f0-eff64e8b31dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Csaknem_szaz_csalad_maradhat_aram_nelkul_egy_veresegyhazi_lakoparkban","timestamp":"2020. július. 05. 13:24","title":"Csaknem száz család maradhat áram nélkül egy veresegyházi lakóparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77da39e-010d-46de-a3a7-8e0501472382","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó szemrevaló kompaktjának első turbós benzines változatát Mexikóban leplezték le.","shortLead":"A japán gyártó szemrevaló kompaktjának első turbós benzines változatát Mexikóban leplezték le.","id":"20200706_227_loeros_turbos_benzinmotort_kapott_a_mazda_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77da39e-010d-46de-a3a7-8e0501472382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180bd63f-fa3e-4d5e-988c-e3da4657b49b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_227_loeros_turbos_benzinmotort_kapott_a_mazda_3","timestamp":"2020. július. 06. 07:59","title":"227 lóerős turbós benzinmotort kapott a Mazda 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, nem szimpla pletyka volt, hogy az Apple újfajta Touch ID-n dolgozik. A tervet már látni, azt viszont nem, tényleg lesz-e belőle valami.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, nem szimpla pletyka volt, hogy az Apple újfajta Touch ID-n dolgozik. A tervet már látni, azt...","id":"20200706_apple_iphone_touch_id_kijelo_ala_tett_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5d435-73a8-4c49-a216-da3ad7d9efc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_apple_iphone_touch_id_kijelo_ala_tett_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2020. július. 06. 09:33","title":"Készített egy tervet az Apple, a kijelző alatt térhet vissza a Touch ID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), gondolja újra a koronavírussal kapcsolatos ajánlásait.","shortLead":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO...","id":"20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb441a30-605d-42a1-9452-e7594bb65d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","timestamp":"2020. július. 06. 13:03","title":"239 tudós állítja, sokkal fertőzőbb a koronavírus, mint azt a WHO gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem volt hajlandó abbahagyni a hangoskodást. ","shortLead":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem...","id":"20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494591-608e-4bab-8a72-00d977c16bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","timestamp":"2020. július. 04. 16:59","title":"Hangoskodott, leszállították, kirúgta a megálló üvegét – most keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]