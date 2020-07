Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A továbbtanulók eddig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, illetve eddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét.","shortLead":"A továbbtanulók eddig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, illetve eddig módosíthatják a megjelölt szakok...","id":"20200708_felveteli_2020_felsoktatas_foiskola_egyetem_potlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e79a1b-1380-466f-a46a-44d1297d27dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_felveteli_2020_felsoktatas_foiskola_egyetem_potlas","timestamp":"2020. július. 08. 05:18","title":"Felvételizik? Fontos határidő jár le csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636c33d9-cb46-48d3-aa1e-7befb753c270","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz eldönteni, hogy menő vagy inkább kiszúrás a kicsivel.","shortLead":"Nehéz eldönteni, hogy menő vagy inkább kiszúrás a kicsivel.","id":"20200708_usain_bolt_kasi_bennett_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=636c33d9-cb46-48d3-aa1e-7befb753c270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a00d00-b36e-4f1e-8844-3dd66acba9fa","keywords":null,"link":"/elet/20200708_usain_bolt_kasi_bennett_","timestamp":"2020. július. 08. 12:59","title":"Szójáték lett Usain Bolt kislányának neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaleta Gábor volt perui nagykövet egy év felfüggesztett börtönt kapott 19 ezer darab, gyerekeket ábrázoló pornográf kép miatt. Az ítéletet az ügyész elfogadta, a Legfőbb Ügyészség megmagyarázta, miért.","shortLead":"Kaleta Gábor volt perui nagykövet egy év felfüggesztett börtönt kapott 19 ezer darab, gyerekeket ábrázoló pornográf kép...","id":"20200708_kaleta_gabor_birosag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0677e24-c643-4433-a801-ba942dfb97cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_kaleta_gabor_birosag_itelet","timestamp":"2020. július. 08. 16:41","title":"Eredetileg végrehajtandó börtönt kért az ügyész Kaletára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","shortLead":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","id":"20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a977817-764b-4aaa-abf0-fa7590e417bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","timestamp":"2020. július. 08. 07:59","title":"Megosztott autók céges használatra – Magyarországon újít a Share Now","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre kivonult az ÁNTSZ, a szoros kontaktokat tesztelték – tudta meg a hvg.hu. Míg olvasónk aktív fertőzöttekről, a tábor egyik vezetője \"gyanús esetekről\" beszélt, akiket elkülönítettek.","shortLead":"A helyszínre kivonult az ÁNTSZ, a szoros kontaktokat tesztelték – tudta meg a hvg.hu. Míg olvasónk aktív...","id":"20200707_Koronavirusfertozottek_voltak_egy_satoraljaujhelyi_taborban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4836687-67fe-4055-b089-41aa0132082a","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Koronavirusfertozottek_voltak_egy_satoraljaujhelyi_taborban","timestamp":"2020. július. 07. 21:30","title":"Koronavírus-fertőzöttek voltak egy sátoraljaújhelyi táborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","shortLead":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","id":"20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0f4774-7e0c-443f-bdb1-48c37c50a5da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","timestamp":"2020. július. 08. 16:23","title":"Banánrosttal készít lebomló cipőket egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32d4db5-c54c-46f8-b024-8955a73998a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rövid ideig élt csak a kanizsai SOTP felirat testvére Győrben. ","shortLead":"Rövid ideig élt csak a kanizsai SOTP felirat testvére Győrben. ","id":"20200707_Kijavitottak_Gyorben_a_furcsa_Buszsav_feliratot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d32d4db5-c54c-46f8-b024-8955a73998a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da9e266-b20f-4a77-b7eb-8c6171a9f210","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Kijavitottak_Gyorben_a_furcsa_Buszsav_feliratot","timestamp":"2020. július. 07. 12:44","title":"Gyorsan kijavították a furcsára sikerült buszsávfelfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce80378-150c-45c1-b6fa-d1729f781156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szállíthat szerverchipeket az Intel a világ harmadik legnagyobb szervergyártója számára. Ez utóbbi Kínában található, ez magyarázza a tiltást. De kinek rossz ez valójában?","shortLead":"Nem szállíthat szerverchipeket az Intel a világ harmadik legnagyobb szervergyártója számára. Ez utóbbi Kínában...","id":"20200707_intel_szerverchip_szallitmanyok_kina_embargo_amerikai_exporttilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce80378-150c-45c1-b6fa-d1729f781156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bb3b59-0e5e-4c51-9a0f-7e7afd69927e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_intel_szerverchip_szallitmanyok_kina_embargo_amerikai_exporttilalom","timestamp":"2020. július. 07. 12:03","title":"Kínát büntetné az USA, de helyette az Intelt fogja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]