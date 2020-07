Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09f88790-f7e1-454f-b451-04df9da7768a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De mit tehet a felelős felnőtt a gyereke biztonsága érdekében?","shortLead":"De mit tehet a felelős felnőtt a gyereke biztonsága érdekében?","id":"20200708_Ne_posztolj_a_gyerekedrol_felmeztelen_kepeket_mert_a_pedofil_oldalak_fogjak_lehalaszni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f88790-f7e1-454f-b451-04df9da7768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4a0ead-756c-4a09-b786-b77eeae24651","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Ne_posztolj_a_gyerekedrol_felmeztelen_kepeket_mert_a_pedofil_oldalak_fogjak_lehalaszni","timestamp":"2020. július. 08. 11:02","title":"Hintalovon Alapítvány: Ne posztoljunk a gyerekről félmeztelen képeket, mert pedofil oldalak fogják lehalászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 2021-ben induló idényben láthatjuk újra a spanyol pilótát versenyezni.","shortLead":"A 2021-ben induló idényben láthatjuk újra a spanyol pilótát versenyezni.","id":"20200707_Alonso_Forma1_Renault","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0d9c9-3196-4887-8f27-238f9ea5e61d","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Alonso_Forma1_Renault","timestamp":"2020. július. 07. 17:05","title":"Alonso visszatér a Forma-1-be, a Renault pilótája lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A személyi igazolványt egy hónap múlva már pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges ügyfél-hitelesítésre is lehet majd használni.","shortLead":"A személyi igazolványt egy hónap múlva már pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges ügyfél-hitelesítésre is lehet majd...","id":"20200707_penzugyi_adat_szemelyi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75ab25f-1488-4eb7-8286-b63056d6e0f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_penzugyi_adat_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2020. július. 07. 12:52","title":"Pénzügyi adatok kerülhetnek a személyi igazolványokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","id":"20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a4d25-32c0-4e63-b348-5c11e411429f","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","timestamp":"2020. július. 07. 21:24","title":"Az utolsó pillanatig kivártak, végül törölték a székesfehérvári öttusa Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve hallották.","shortLead":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve...","id":"20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34541907-b75b-45f6-949a-80fc7d6f6be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","timestamp":"2020. július. 08. 12:03","title":"Nagyot robbant egy fényes meteor Japán fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint tízmilliárd forintnyi dollárt vettek ki abból a cégből, ami korábban a Vajna-birodalom magyarországi központjának számított.","shortLead":"Több mint tízmilliárd forintnyi dollárt vettek ki abból a cégből, ami korábban a Vajna-birodalom magyarországi...","id":"20200709_vajna_timea_av_investments_av_perfect","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be063d6-259c-4cf6-8a2e-91bf0c3084b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_vajna_timea_av_investments_av_perfect","timestamp":"2020. július. 09. 08:29","title":"Vajna Tímea milliárdokat szakíthatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre kivonult az ÁNTSZ, a szoros kontaktokat tesztelték – tudta meg a hvg.hu. Míg olvasónk aktív fertőzöttekről, a tábor egyik vezetője \"gyanús esetekről\" beszélt, akiket elkülönítettek.","shortLead":"A helyszínre kivonult az ÁNTSZ, a szoros kontaktokat tesztelték – tudta meg a hvg.hu. Míg olvasónk aktív...","id":"20200707_Koronavirusfertozottek_voltak_egy_satoraljaujhelyi_taborban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4836687-67fe-4055-b089-41aa0132082a","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Koronavirusfertozottek_voltak_egy_satoraljaujhelyi_taborban","timestamp":"2020. július. 07. 21:30","title":"Koronavírus-fertőzöttek voltak egy sátoraljaújhelyi táborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország érdeke az, hogy nemzetközi együttműködéssel megépüljenek az új blokkok a paksi telephelyen – mondta a beruházásért felelős tárca nélküli miniszter a közmédia szerda reggeli hírműsoraiban.","shortLead":"Magyarország érdeke az, hogy nemzetközi együttműködéssel megépüljenek az új blokkok a paksi telephelyen – mondta...","id":"20200708_A_beruhazasert_felelos_miniszter_szerint_az_atomeromuepites_Magyarorszag_erdeke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1efff23-1208-4f9c-8df0-dc688ac7e46d","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_A_beruhazasert_felelos_miniszter_szerint_az_atomeromuepites_Magyarorszag_erdeke","timestamp":"2020. július. 08. 12:37","title":"A beruházásért felelős miniszter szerint „az atomerőmű-építés Magyarország érdeke”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]