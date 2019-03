Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7de0875c-46b9-490b-993c-3c5500c441d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sípoltak, bekiabáltak Márki-Zay Péter támogatói, miközben a helyi Fidesz éppen egy újabb feljelentésről tartott sajtótájékoztatót. A héten azért jelentették fel a város vezetőit, mert szabálytalanul és áron alul juttatták bérlakáshoz a lakásügyi tanács rokonát, most ebben az ügyben találtak újabb bizonyítékokat.","shortLead":"Sípoltak, bekiabáltak Márki-Zay Péter támogatói, miközben a helyi Fidesz éppen egy újabb feljelentésről tartott...","id":"20190303_MarkiZay_Peter_meghekkelte_a_Fidesz_sajtotajekoztatojat_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7de0875c-46b9-490b-993c-3c5500c441d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae9c7b6-de81-4540-8dc9-7e7a199068ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_MarkiZay_Peter_meghekkelte_a_Fidesz_sajtotajekoztatojat_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. március. 03. 17:06","title":"Márki-Zay Péter meghekkelte a Fidesz sajtótájékoztatóját Hódmezővásárhelyen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137bd499-e8e4-45ab-8e02-639627768032","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közösségi oldalakon kezdett el terjedni a videó, az állatvédők a sorozatos oposszumellenes támadásoktól tartanak.","shortLead":"A közösségi oldalakon kezdett el terjedni a videó, az állatvédők a sorozatos oposszumellenes támadásoktól tartanak.","id":"20190305_Gyomorforgato_felvetelen_harap_bele_egy_tinedzser_egy_elo_oposszumba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=137bd499-e8e4-45ab-8e02-639627768032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd58d1c-c358-4fd9-a4ae-2509e210981c","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Gyomorforgato_felvetelen_harap_bele_egy_tinedzser_egy_elo_oposszumba","timestamp":"2019. március. 05. 09:32","title":"Gyomorforgató felvételen harap bele egy tinédzser egy élő oposszumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df93976-ce20-47df-8d62-107911fecec0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Viktor Janukovics és társai vagyonát 2020-ig tartja befagyasztva az EU, így továbbra is él a 2014 márciusában meghozott döntés.\r

\r

","shortLead":"Viktor Janukovics és társai vagyonát 2020-ig tartja befagyasztva az EU, így továbbra is él a 2014 márciusában meghozott...","id":"20190304_Az_EU_meghosszabbitotta_a_volt_oroszbarat_ukran_vezetok_elleni_szankciokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df93976-ce20-47df-8d62-107911fecec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b377d7-8d9c-4d34-b317-6051ef30d3f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Az_EU_meghosszabbitotta_a_volt_oroszbarat_ukran_vezetok_elleni_szankciokat","timestamp":"2019. március. 04. 11:56","title":"Az EU meghosszabbította a volt oroszbarát ukrán vezetők elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország: a nemzetközi nőnap alkalmából budapesti székházán a nőnemet szimbolizáló piktogramra cserélte vállalati logóját. A vállalat egy új célt is kitűzött: 2025-re a legjobb munkahellyé szeretne válni a nők számára.","shortLead":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország...","id":"20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c8e86c-690b-4515-9610-8d351b40b407","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","timestamp":"2019. március. 05. 12:03","title":"Egy hétre lecserélte logóját a Vodafone a budapesti székházon, és tovább is mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","shortLead":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","id":"20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a834a0-1587-4fbf-8f49-43994496b9ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","timestamp":"2019. március. 05. 10:51","title":"Steven Spielberg betámadta a Netflixet, a cég közleményben válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","shortLead":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","id":"20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870406c1-f8b9-442b-ae63-638e6801a7ee","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","timestamp":"2019. március. 04. 08:24","title":"Egyszerre készült a halálra és a fellépésekre Koós János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kicsit hűvösebb hétvége után megint belekezd a tavasz, sőt délnyugaton 20 foknál is melegebb lesz.\r

\r

","shortLead":"A kicsit hűvösebb hétvége után megint belekezd a tavasz, sőt délnyugaton 20 foknál is melegebb lesz.\r

\r

","id":"20190304_Idojaras_egyes_helyeken_mar_szinte_koranyar_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3bedbc-9d8c-4e31-914b-97c34caae49d","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Idojaras_egyes_helyeken_mar_szinte_koranyar_lesz","timestamp":"2019. március. 04. 05:02","title":"Időjárás: egyes helyeken már szinte koranyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a választók kevesebb mint egyharmada ment el Tolnán az időközi választásra, de köztük hengerelt a Fidesz jelöltje.\r

\r

","shortLead":"Csak a választók kevesebb mint egyharmada ment el Tolnán az időközi választásra, de köztük hengerelt a Fidesz...","id":"20190304_Tolnan_a_fideszes_jelolt_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb27806e-8f7c-464e-9edb-ad1327d8405f","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tolnan_a_fideszes_jelolt_nyert","timestamp":"2019. március. 04. 06:03","title":"Tolnán a fideszes jelölt nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]