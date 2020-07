Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma az országban, az utóbbi 24 óra alatt diagnosztizált esetszám pedig rekordot döntött szerdán.","shortLead":"Meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma az országban, az utóbbi 24 óra alatt diagnosztizált...","id":"20200708_Romania_rekord_rendkivuli_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c79b84-16aa-40bd-910c-892de15ff0e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Romania_rekord_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. július. 08. 19:11","title":"Romániában rekordot döntött a napi esetek száma, ismét bevezethetik a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","shortLead":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","id":"20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8f098-fa12-4ecc-98f0-f656a882fad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","timestamp":"2020. július. 09. 05:38","title":"Allergia elleni orrsprayben találtak koronavírus kezelésére alkalmas hatóanyagot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem azt, aki bűnt követett el. ","shortLead":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","id":"20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb4cf3-7e3f-4be5-9742-3db43a14c67c","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","timestamp":"2020. július. 09. 11:59","title":"Kaleta Gábor ügyvédje szerint nem a bűnt védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d000edb-36eb-49c6-bc05-a0044ecc8869","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub az NB II.-ben folytatja, miután kiestek az élvonalból, de így is komoly költségvetéssel.","shortLead":"A klub az NB II.-ben folytatja, miután kiestek az élvonalból, de így is komoly költségvetéssel.","id":"20200709_dzsudzsak_balazs_debrecen_dvsc_korhut_mihaly_nb_ii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d000edb-36eb-49c6-bc05-a0044ecc8869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf8d4cc-d54c-4824-a499-14d5dfa6d3ff","keywords":null,"link":"/sport/20200709_dzsudzsak_balazs_debrecen_dvsc_korhut_mihaly_nb_ii","timestamp":"2020. július. 09. 11:10","title":"Dzsudzsák a másodosztályú a Debrecenhez igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fb6ee-e378-442c-a4d4-c410f29245a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent belepakolt a Canon az új, tükör nélküli fényképezőgépébe, amire egy fotósnak vagy videósnak szüksége lehet. Emiatt nemcsak a teljesítmény, a készülék ára is magas lett.","shortLead":"Mindent belepakolt a Canon az új, tükör nélküli fényképezőgépébe, amire egy fotósnak vagy videósnak szüksége lehet...","id":"20200709_canon_eos_r5_tukor_nelkuli_fenykepezogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70fb6ee-e378-442c-a4d4-c410f29245a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf20690-52ee-4647-b42f-e8ff38180731","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_canon_eos_r5_tukor_nelkuli_fenykepezogep","timestamp":"2020. július. 09. 18:18","title":"8K-s videófelvétel, szélsebes képrögzítés: megjött a Canon új csúcsgépe, az EOS R5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","shortLead":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","id":"20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467363f0-b2b2-4506-86fa-b03cff48c517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","timestamp":"2020. július. 09. 10:33","title":"Kizuhant a hetedikről és meghalt az MSI vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea6f1f1-81f4-47de-be51-42e762000b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És vélhetően jóvá is hagyják.","shortLead":"És vélhetően jóvá is hagyják.","id":"20200710_Jovo_heten_a_BKK_igazgatotanacsa_ele_kerul_a_Lanchid_felujitasarol_szolo_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea6f1f1-81f4-47de-be51-42e762000b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcab13bd-634c-4167-b9c0-0c043e230260","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Jovo_heten_a_BKK_igazgatotanacsa_ele_kerul_a_Lanchid_felujitasarol_szolo_kozbeszerzes","timestamp":"2020. július. 10. 09:26","title":"Jövő héten a BKK igazgatótanácsa elé kerül a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","id":"20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ac0d48-040c-4755-a677-9d6b257fb577","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","timestamp":"2020. július. 10. 13:03","title":"A Kaleta-ügy titkosításának feloldását kéri az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]