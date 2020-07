Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián író szerint az lenne a csoda, ha pont ott nem találtak volna ősapát vagy ősanyát.","shortLead":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián...","id":"20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac25cd9d-304f-4a21-8a67-7fb63ae7aab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","timestamp":"2020. július. 11. 19:45","title":"Nyáry Krisztián utánaszámolt Kásler nagy bejelentésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","shortLead":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","id":"20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7517df0-ea5b-4182-b9c4-45c61064648d","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","timestamp":"2020. július. 11. 10:00","title":"Több órás a sor a magyar-horvát határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf26fa8-499f-459c-9a3d-e5847e849d3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viharos széllel érkezett a hidegfront jelentős lehűlést hozott a Dunántúlon.","shortLead":"A viharos széllel érkezett a hidegfront jelentős lehűlést hozott a Dunántúlon.","id":"20200711_Tobb_mint_20_fok_kulonbseg_van_az_orszag_ket_vege_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf26fa8-499f-459c-9a3d-e5847e849d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668840a0-f687-4487-9e81-090a6735d3b2","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Tobb_mint_20_fok_kulonbseg_van_az_orszag_ket_vege_kozott","timestamp":"2020. július. 11. 19:21","title":"Több mint 20 fok különbség volt az ország két vége között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d674d-9025-49f5-bbbb-95703816c239","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy útszakaszt jól láthatóan elárasztott a víz, akkor leginkább érdemes elkerülni és nem próbálkozni az átkeléssel. Valahogy mégis mindig van, aki megpróbálja.","shortLead":"Ha egy útszakaszt jól láthatóan elárasztott a víz, akkor leginkább érdemes elkerülni és nem próbálkozni az átkeléssel...","id":"20200709_A_650_loeros_Ferrari_FF_sem_szeret_a_vizen_uszni__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306d674d-9025-49f5-bbbb-95703816c239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4baa42d4-ab03-4ee5-b831-d9384a1e0235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_A_650_loeros_Ferrari_FF_sem_szeret_a_vizen_uszni__video","timestamp":"2020. július. 10. 04:11","title":"A Ferrari FF sem szeret a vízen úszni, a sofőr mégis megpróbált vele - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok a minisztérium YouTube-csatornáján is elérhetőek, az első rész az előtt került fel oda, hogy a minisztérium szerződése hatályba lépett. A csatornát Mészáros Beatrix cége 2019-ben szerezte meg a fideszes médiaalapítványból, a vállalat rögtön 1,2 milliárdos bevételt csinált, igaz, ebből 900 millió forint szponzoráció volt.","shortLead":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok...","id":"20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bd542-4498-44ae-a6e2-2994b1ba55f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"A mi kis családunk: a kormány gyártat műsort Mészáros Beatrix tévéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos baleset érte a politikust.","shortLead":"Halálos baleset érte a politikust.","id":"20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6848c30-ab65-4a43-8db8-4537939df9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","timestamp":"2020. július. 10. 11:20","title":"Meghalt Koncz Ferenc fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Hajógyári-szigetre tervezett, komoly fairtással járó állami gigaberuházás előkészítéséhez az ellenzéki óbudai önkormányzat is megadta tulajdonosi hozzájárulását, ám az azóta kirobbant vita nyomán ezt utólag megpróbálja visszavonni. A kormány alternatív javaslatról beszél.","shortLead":"A Hajógyári-szigetre tervezett, komoly fairtással járó állami gigaberuházás előkészítéséhez az ellenzéki óbudai...","id":"202028_tarolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda9b520-c299-4627-a70e-bde2eaa6990b","keywords":null,"link":"/360/202028_tarolas","timestamp":"2020. július. 10. 11:00","title":"Ezer fát menthetnek meg Óbudán, ha sikerül megakadályozni a kormány terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","shortLead":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","id":"20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e3525c-e751-49c6-9913-8ceeed959456","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","timestamp":"2020. július. 10. 09:40","title":"Váratlanul megjelent egy ütős, új Rolling Stones-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]