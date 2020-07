Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","shortLead":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","id":"20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1464feb-e943-4fd4-9c11-43addd128639","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 11. 11:31","title":"Egy nap alatt 45 ezer fertőzött Brazíliában, átlépte a 70 ezret a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200711_Csaknem_5_milliard_forintert_epitenek_at_irodakat_a_volt_akademiai_kutatohalozat_titkarsaga_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d514ff-2e0b-4804-81c9-0743b6c01ba4","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Csaknem_5_milliard_forintert_epitenek_at_irodakat_a_volt_akademiai_kutatohalozat_titkarsaga_szamara","timestamp":"2020. július. 11. 12:06","title":"Csaknem 5 milliárd forintért építenek át irodákat a volt akadémiai kutatóhálózat titkársága számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","shortLead":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","id":"20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55026d8-d42b-4d34-a3bf-165e4eb06479","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","timestamp":"2020. július. 12. 16:47","title":"Ben Stiller megkegyelmezett Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin biokémikussal, az amerikai BioNTech cég alelnökével készített interjút az Index. A BioNTech és a Pfizer közös koronavírus-ellenes oltóanyaga az egyik legígéretesebb a lehetséges koronavírus-vakcinák között. A tudós a nyolcvanas években ment ki Amerikába, hogy az RNS-ben rejlő orvosi lehetőségeket kutassa.





","shortLead":"Karikó Katalin biokémikussal, az amerikai BioNTech cég alelnökével készített interjút az Index. A BioNTech és a Pfizer...","id":"20200712_Magyar_alelnoke_van_a_legigeretesebb_koronavirusvakcinat_fejleszto_amerikai_cegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c2358-141c-4b36-a5ac-4c726c21a59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_Magyar_alelnoke_van_a_legigeretesebb_koronavirusvakcinat_fejleszto_amerikai_cegnek","timestamp":"2020. július. 12. 20:02","title":"Magyar alelnöke van a legígéretesebb koronavírus-vakcinát fejlesztő amerikai cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik koronavírus-vakcinával megkezdte a klinikai kísérletek utolsó szakaszát az orosz védelmi minisztérium és a Gamalej Nemzeti Kutatóközpont – jelentették be Moszkvában. A közlemény szerint az önkéntesek, akiket beoltottak a vakcinával ellenanyagot termeltek, és jól érzik magukat.","shortLead":"Az egyik koronavírus-vakcinával megkezdte a klinikai kísérletek utolsó szakaszát az orosz védelmi minisztérium és...","id":"20200712_Majdnem_kesz_az_orosz_koronavirusvakcina__allitja_a_vedelmi_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e54aca-57db-4440-8c32-d1f5c202db19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_Majdnem_kesz_az_orosz_koronavirusvakcina__allitja_a_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2020. július. 12. 15:11","title":"Majdnem kész az orosz koronavírus-vakcina – állítja a védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c82cb2-e224-415b-a081-76b0acd094fa","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Elődjével ellentétben, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, Freund Tamás szerint nem sérült a tudomány szabadsága a kutatóintézetek leválasztásával, ahogy a tulajdonhoz való alkotmányos jog sem. A hvg360-nak adott interjúban arról beszélt, ő a praktikus szempontokat helyezné előtérbe, visszaszerezné az elcsatolt intézeteket. Igaz, a jelenlegi irányítási struktúrával. Az átalakítás ellen Orbán Viktor miniszterelnöknél tiltakozott másfél éve, a Palkovics Lászlót élesen bíráló magánlevele pont a miniszter asztalán landolt. Azt mondta, azóta sem válaszolt rá senki. Interjú.","shortLead":"Elődjével ellentétben, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, Freund Tamás szerint nem sérült a tudomány szabadsága...","id":"20200713_Freund_Tamas_mta_lovasz_kutatohalozat_elkh_palkovics_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88c82cb2-e224-415b-a081-76b0acd094fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916d1ab0-9134-49bd-8733-fb894c76ede7","keywords":null,"link":"/360/20200713_Freund_Tamas_mta_lovasz_kutatohalozat_elkh_palkovics_orban","timestamp":"2020. július. 13. 06:30","title":"Freund Tamás: Próbálom elérni, hogy Orbán fogadjon, ez még nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága fiskálisnak titulálták a jogegyenlőség elvéhez a jogállamiságot nélkülöző időkben is konokul ragaszkodó Vámbéry Rusztemet.","shortLead":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága...","id":"202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da4fd23-8731-43c7-b3a3-1b0b531e75ed","keywords":null,"link":"/360/202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","timestamp":"2020. július. 12. 16:00","title":"József Attilát és Rákosi Mátyást is védte a „gondolatszabadság prófétája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]