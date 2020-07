Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma Aktuálnak erre is van válasza: egy meghökkentő esetet dolgoznak fel, kellően fekete humorral. ","shortLead":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma...","id":"20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e0f5be-d2d7-46a6-acb5-3e906db51711","keywords":null,"link":"/360/20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. július. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A hamvak szétszórása után itt az ejtőernyős temetés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","shortLead":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","id":"20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d8a28-2492-474d-81ce-b9a4fdcf20a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","timestamp":"2020. július. 14. 11:21","title":"Milliós engedményt adnak most a legújabb Tesla árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal. A szomszédos házak lakói számára ez azonban esetenként végzetes következményekkel jár. Videó.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal...","id":"20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17387b22-e303-4446-b46a-c3d85482a576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2020. július. 13. 11:10","title":"\"Szikrányi fényünk nem lesz\" – élhetetlenné váló társasházak Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőt napok óta keresik.","shortLead":"A színésznőt napok óta keresik.","id":"20200713_naya_rivera_eltunt_kalifornia_holttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cad5e83-dc85-4cb7-8ab7-82325edc8fee","keywords":null,"link":"/elet/20200713_naya_rivera_eltunt_kalifornia_holttest","timestamp":"2020. július. 13. 19:43","title":"Megtalálhatták a Glee eltűnt sztárjának, Naya Rivera holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","shortLead":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","id":"20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795fa027-b1ff-4eb0-8ea9-f01672fbedb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","timestamp":"2020. július. 13. 14:51","title":"Nem lesz gyorsabb utcai autó, mint az új Lotus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelleni fog a nyelvtudás és a szakképzettség is.","shortLead":"Kelleni fog a nyelvtudás és a szakképzettség is.","id":"20200713_nagy_britannia_brexit_munkavallalalas_kulfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313b6b3c-2d90-4cd6-bf00-938d78a8fb67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_nagy_britannia_brexit_munkavallalalas_kulfoldon","timestamp":"2020. július. 13. 18:49","title":"Szigorú szabályok alapján vállalhatnak majd csak munkát a külföldiek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422dc007-1f3e-4957-bf61-810103417580","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ilyen kivégzéseket még 2003-ban, George W. Bush elnöksége idején állították le.","shortLead":"Az ilyen kivégzéseket még 2003-ban, George W. Bush elnöksége idején állították le.","id":"20200714_szovetsegi_birosag_fogva_tartott_halalbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422dc007-1f3e-4957-bf61-810103417580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea775179-9285-46bc-ad34-7667341bd973","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_szovetsegi_birosag_fogva_tartott_halalbuntetes","timestamp":"2020. július. 14. 16:47","title":"Tizenhét év után először végeztek ki szövetségi bíróság által elítélt rabot az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","shortLead":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","id":"20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc979df-2340-4457-bf68-b78c83f559bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 13. 10:30","title":"Nagyot csökkent a lopások száma Magyarországon, de nem a karantén miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]