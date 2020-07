Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon lassú ütemben csökken Törökországban a napi fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyon lassú ütemben csökken Törökországban a napi fertőzöttek száma.","id":"20200714_torokorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9707f639-44e3-4d1e-9526-d78ba6a84463","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 14. 21:43","title":"Törökországban egy hónap után csökkent ismét ezer alá az új fertőzöttek napi száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","shortLead":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","id":"20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e44948-3db8-4894-85ec-a1de07ff7621","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","timestamp":"2020. július. 14. 08:30","title":"Akár egyedileg is dönthetnek arról, hogy az iskolák áttérjenek a digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","shortLead":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","id":"20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97c2e62-afe5-4eee-8bf1-b10e6430a57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","timestamp":"2020. július. 14. 08:33","title":"Oroszország és Kína közös bázist építene a Holdon, hogy onnan repüljenek más bolygókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","shortLead":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","id":"20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141028b8-01e6-4da1-86d6-b8612b267e14","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","timestamp":"2020. július. 16. 08:10","title":"Nyitási akció Tiborcz kastélyszállójában: 103 ezer forint egy éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91009c6e-e7c6-43e0-86e8-38828e76efd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb adózási büntetése ügyében született ítélet óriási bukás a multicégeknek nyújtott adókedvezmények miatt tiltakozó Európai Bizottságnak. ","shortLead":"A világ legnagyobb adózási büntetése ügyében született ítélet óriási bukás a multicégeknek nyújtott adókedvezmények...","id":"20200715_Megsemmisitette_az_Europai_Birosag_az_Applere_kiszabott_13_milliard_euros_gigabirosagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91009c6e-e7c6-43e0-86e8-38828e76efd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26934fcf-b247-4910-8ba6-9a73adf21ead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Megsemmisitette_az_Europai_Birosag_az_Applere_kiszabott_13_milliard_euros_gigabirosagot","timestamp":"2020. július. 15. 11:20","title":"Megsemmisítette az Európai Bíróság az Apple-re kiszabott 13 milliárd eurós gigabírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az áprilisi leállás után most újra aktiválta a Chrome böngésző SameSite nevű funkcióját, ami a kéretlen értesítésektől is megvédi a felhasználókat.","shortLead":"A Google az áprilisi leállás után most újra aktiválta a Chrome böngésző SameSite nevű funkcióját, ami a kéretlen...","id":"20200715_google_chrome_84_frissites_cookiek_sutik_nyomkovetes_letiltasa_samesite","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d03b68c-bfed-49f3-ab88-36c60542707d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_google_chrome_84_frissites_cookiek_sutik_nyomkovetes_letiltasa_samesite","timestamp":"2020. július. 15. 17:03","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá, sokkal nagyobb biztonságban netezhet tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csapat skót pedofilvadász ellen indított pert egy lebuktatott férfi, de veszített.","shortLead":"Egy csapat skót pedofilvadász ellen indított pert egy lebuktatott férfi, de veszített.","id":"20200715_szemelyisegi_jogok_pedofilvadaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15de754-ee89-424a-8449-a928ebe924aa","keywords":null,"link":"/elet/20200715_szemelyisegi_jogok_pedofilvadaszok","timestamp":"2020. július. 15. 15:17","title":"Bíróság mondta ki: nem sértenek személyiségi jogokat a pedofilvadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A járványügyi adatokon kívül más szempontok is érvényesülhettek akkor, amikor az operatív törzs és a kormány elkészítette a különböző országokra vonatkozó, szerda hajnalban életbe lépett beutazási korlátozások alapjául szolgáló besorolást. A puszta számok alapján felmerül, hogy több állam nem a neki megfelelő kategóriába került.","shortLead":"A járványügyi adatokon kívül más szempontok is érvényesülhettek akkor, amikor az operatív törzs és a kormány...","id":"20200715_covid19_koronavirusjarvany_miatti_beutazasi_korlatozasok_orszagbesorolas_szempontjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ab91d7-01d8-4e15-8a62-27ccfbba13e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_covid19_koronavirusjarvany_miatti_beutazasi_korlatozasok_orszagbesorolas_szempontjai","timestamp":"2020. július. 15. 15:30","title":"Nem csak a járványadatok alapján korlátozza a kormány a beutazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]