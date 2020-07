Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik körbejárni, mit jelent forgatásokon, fotózásokon, és kamerák kereszttüzében felnőni. A rendező korábban maga is gyerekszínész volt, de első kézből szerzett tapasztalataival nem tolakszik az előtérbe, helyette többek között Milla Jovovich, Evan Rachel Wood, Henry Thomas és Mara Wilson beszélnek a történeteikről a felemás végeredményű filmben.","shortLead":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik...","id":"20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c701dc6-23a6-4ea5-a7ad-90810a5a102a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Ha a felnőttek világában próbálsz eligazodni, hogyan maradhatnál gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e251ecd-af54-4254-a267-2301c7cfab1c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Teherán ellen újfajta, a jövőbeni digitális háború új kereteit előrevetítő hadviselés folyhat, de Irán sem tétlenkedik, és bosszúval fenyegetőzik.\r

","shortLead":"Teherán ellen újfajta, a jövőbeni digitális háború új kereteit előrevetítő hadviselés folyhat, de Irán sem tétlenkedik...","id":"202029__iran_celkeresztben__titkos_haboru__spionok__kiberteriteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e251ecd-af54-4254-a267-2301c7cfab1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c0b39f-4e50-46c7-ab94-36a1750e7166","keywords":null,"link":"/360/202029__iran_celkeresztben__titkos_haboru__spionok__kiberteriteken","timestamp":"2020. július. 17. 16:30","title":"Rejtélyes iráni tüzek és robbanások - Izrael és az USA kockázatos játékba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a669954-95bc-4e35-8bbf-4aebb1a414a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 18. 09:23","title":"Újabb 22 magyarnál mutatták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezentúl a Google nem hagyja, hogy koronavírusos összeesküvés-elméleteket hirdessenek a keresőben.","shortLead":"Ezentúl a Google nem hagyja, hogy koronavírusos összeesküvés-elméleteket hirdessenek a keresőben.","id":"20200718_A_Google_letiltja_a_Bill_Gatesellenes_koronavirusos_kamuanyagokat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cf7922-7764-4039-898a-e1604893f364","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_A_Google_letiltja_a_Bill_Gatesellenes_koronavirusos_kamuanyagokat_is","timestamp":"2020. július. 18. 07:54","title":"A Google letiltja a Bill Gates-ellenes koronavírusos kamuanyagokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","shortLead":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","id":"20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906ee76f-91d5-4bec-bded-a7145e48520a","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","timestamp":"2020. július. 17. 14:27","title":"Fürgén cselekszik az ügyészség a kispesti korrupciós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság szót is kihúzta a javaslatból.","shortLead":"Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság...","id":"20200719_Kiszivargott_Orbanek_unios_jogallamisagi_kriteriummal_kapcsolatos_javaslata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4659412-a311-42a9-a26f-16a9e1788d16","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Kiszivargott_Orbanek_unios_jogallamisagi_kriteriummal_kapcsolatos_javaslata","timestamp":"2020. július. 19. 09:19","title":"Kiszivárgott Orbánék uniós jogállamisági kritériummal kapcsolatos javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647bc30e-1024-44e3-a6ae-d6d5f6b95f8f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A címzett nevét egy tévésorozatból vette a futár.","shortLead":"A címzett nevét egy tévésorozatból vette a futár.","id":"20200717_Kaveszeme_kokain_olasz_drogcsempesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=647bc30e-1024-44e3-a6ae-d6d5f6b95f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e386bd49-ba2d-49b5-9ab9-87e71afc6761","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Kaveszeme_kokain_olasz_drogcsempesz","timestamp":"2020. július. 17. 16:12","title":"Kávészemekbe rejtette a kokaint az olasz drogcsempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98c78fd-544e-4ef5-97a3-bb0becc6bcc7","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"kultura","description":"Budapest, nyár, árnyék, némi szél, cukrászda, terasz, süti és fagyi. Meg két ember és egy hangrögzítő eszköz. M. Kiss Csaba rendhagyó interjúja egy rendhagyó művésszel.","shortLead":"Budapest, nyár, árnyék, némi szél, cukrászda, terasz, süti és fagyi. Meg két ember és egy hangrögzítő eszköz. M. Kiss...","id":"20200717_Elhuzodo_villamrandi_Rutkai_Borival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c98c78fd-544e-4ef5-97a3-bb0becc6bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962cf7a-13bd-414a-a13b-1288f730aaf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Elhuzodo_villamrandi_Rutkai_Borival","timestamp":"2020. július. 17. 20:00","title":"Elhúzódó villámrandi Rutkai Borival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]