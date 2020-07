Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést használók minél hatékonyabban tudjanak dolgozni.","shortLead":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést...","id":"20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2b7dbd-5f95-414e-9270-5e433eaeafa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","timestamp":"2020. július. 21. 08:03","title":"Rengeteg új funkció jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij több bankszámláját is befagyasztották, majd milliókra perelték azok Kreml-közeli üzletemberek, akikről leleplező videót forgattak.","shortLead":"Alekszej Navalnij több bankszámláját is befagyasztották, majd milliókra perelték azok Kreml-közeli üzletemberek...","id":"20200721_navalnij_oroszorszag_korrupcio_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307643d8-b786-4cb3-b8dd-7b59cc93a494","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_navalnij_oroszorszag_korrupcio_putyin","timestamp":"2020. július. 21. 11:34","title":"Perek miatt zárja be korrupcióellenes alapítványát Putyin legismertebb kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edac221-dd14-49ac-8449-17c4632e97d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közös megegyezéssel megszüntették a vezérigazgató-helyettes munkaviszonyát.","shortLead":"Közös megegyezéssel megszüntették a vezérigazgató-helyettes munkaviszonyát.","id":"20200720_otp_tavozik_a_vezerigazgatohelyettes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edac221-dd14-49ac-8449-17c4632e97d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736a4cec-8e27-4376-98b6-71882487473d","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_otp_tavozik_a_vezerigazgatohelyettes","timestamp":"2020. július. 20. 14:09","title":"Váratlanul távozott az OTP-től Csányi helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad8a684-032c-4f8c-a767-d2350557f664","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csopaki borokat felvették az oltalom alatt álló eredetmegjelölések nyilvántartásába.","shortLead":"A csopaki borokat felvették az oltalom alatt álló eredetmegjelölések nyilvántartásába.","id":"20200720_unios_vedettseg_csopak_bor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad8a684-032c-4f8c-a767-d2350557f664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad6d47d-e41b-44ca-afbe-5fb4e0a7db73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_unios_vedettseg_csopak_bor","timestamp":"2020. július. 20. 15:36","title":"Uniós védettség alá került a csopaki bor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23662bec-fe54-49f1-8ff6-ef11c03905c4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A járvány miatt rekordmértékben csökkennek idén a külföldön dolgozók hazautalásai, a fejlődő országokat sújtva. A pénzmozgás egymilliárd embert érint.","shortLead":"A járvány miatt rekordmértékben csökkennek idén a külföldön dolgozók hazautalásai, a fejlődő országokat sújtva...","id":"202029__hazautalasok__tortenelmi_melypont__fejlodok_bajban__elvagott_mentokotel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23662bec-fe54-49f1-8ff6-ef11c03905c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c453554-7365-43df-9864-6cbd218286fe","keywords":null,"link":"/360/202029__hazautalasok__tortenelmi_melypont__fejlodok_bajban__elvagott_mentokotel","timestamp":"2020. július. 20. 16:30","title":"Éhség és nyomor: mi lesz az otthoniakkal, ha a vendégmunkások nem tudnak pénzt küldeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában, hanem a korábbi kórházi fertőzési adatokhoz képest is kiemelkedő szám. Ez nem csak magyar jelenség, kérdés azonban, hogy egy esetleges második hullám esetén mit lehet tenni a járvány kordában tartása érdekében. Erre az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt, ezért szakértőkkel beszéltük át a lehetőségeket. ","shortLead":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában...","id":"20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ac05f-e074-4329-820c-eee3c415b01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 20. 06:30","title":"A koronavírus kórházi fertőzésként is pusztítóbb, mint az eddigiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombaton őrizetbe vett férfi ellen nem indult eljárás – tudatta az ügyészség.\r

","shortLead":"A szombaton őrizetbe vett férfi ellen nem indult eljárás – tudatta az ügyészség.\r

","id":"20200720_nantes_szekesegyhaz_tuz_onkentes_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f9501-df70-4c71-93a2-68a4dd3d8ffa","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_nantes_szekesegyhaz_tuz_onkentes_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 05:27","title":"Elengedték az önkéntest, akit kihallgattak a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb238f94-a311-4e06-b4cb-5426ff2e1815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4,4 másodperces 0-100-as szintidejű amerikai autó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","shortLead":"A 4,4 másodperces 0-100-as szintidejű amerikai autó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","id":"20200720_gaben_is_megirigyelne_2400_kmt_futott_30_eves_chevrolet_corvette_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb238f94-a311-4e06-b4cb-5426ff2e1815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e4688-ec41-47d7-9ed4-185a7bad0a56","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gaben_is_megirigyelne_2400_kmt_futott_30_eves_chevrolet_corvette_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. július. 20. 06:41","title":"Gaben is megirigyelné: 2400 km-t futott 30 éves Corvette keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]