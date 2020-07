Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb halálos áldozata a járványnak.\r

","shortLead":"Nincs újabb halálos áldozata a járványnak.\r

","id":"20200720_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf373a9-1869-4655-93a5-e0cdf75eabb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. július. 20. 08:42","title":"Hattal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij több bankszámláját is befagyasztották, majd milliókra perelték azok Kreml-közeli üzletemberek, akikről leleplező videót forgattak.","shortLead":"Alekszej Navalnij több bankszámláját is befagyasztották, majd milliókra perelték azok Kreml-közeli üzletemberek...","id":"20200721_navalnij_oroszorszag_korrupcio_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307643d8-b786-4cb3-b8dd-7b59cc93a494","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_navalnij_oroszorszag_korrupcio_putyin","timestamp":"2020. július. 21. 11:34","title":"Perek miatt zárja be korrupcióellenes alapítványát Putyin legismertebb kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, míg tíz másik megyére és Budapestre elsőfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ a várható zivatarok miatt.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, míg tíz másik megyére és Budapestre elsőfokú...","id":"20200720_omsz_zivatar_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60dccf9-93bd-4b4d-b2e8-6b7579ebc536","keywords":null,"link":"/elet/20200720_omsz_zivatar_vihar","timestamp":"2020. július. 20. 20:14","title":"Kedden leszakadhat az ég, másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","shortLead":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","id":"20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355780c-82e4-49f3-97ca-64baf8863558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","timestamp":"2020. július. 20. 09:47","title":"Negyedik nap próbálnak megegyezni az EU-csúcs résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17468cd-7c20-4422-88a2-9723947fd1d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkban Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét mutattuk be, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. A hatodik, befejező része a vég kezdete: Picciolini szembesül családja összeomlásával, a szélsőséges ideológiák tarthatatlanságával, és szembe kell néznie addigi életével.","shortLead":"Sorozatunkban Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét mutattuk be, mely az észak-amerikai...","id":"20200721_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__6_resz_Mi_a_fenet_csinaltam_az_eletemmel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17468cd-7c20-4422-88a2-9723947fd1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e531dbc-fd1c-4660-ac7c-3b4440bd44c7","keywords":null,"link":"/360/20200721_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__6_resz_Mi_a_fenet_csinaltam_az_eletemmel","timestamp":"2020. július. 21. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 6. rész, „Mi a fenét csináltam az életemmel?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken lesz Bogdán László temetése, csütörtökön este pedig virrasztást tartanak a házánál.","shortLead":"Pénteken lesz Bogdán László temetése, csütörtökön este pedig virrasztást tartanak a házánál.","id":"20200721_virrasztas_Cserdi_Bogdan_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a33a62-2dcf-46b2-889b-20f20d57dff5","keywords":null,"link":"/elet/20200721_virrasztas_Cserdi_Bogdan_Laszlo","timestamp":"2020. július. 21. 09:24","title":"Csütörtök este virrasztás lesz Bogdán Lászlóért Cserdiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","shortLead":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","id":"20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a0de3-f6c2-419c-af88-815f35fa555f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","timestamp":"2020. július. 21. 20:04","title":"Rogán Cecília lánybúcsút tart és esküvőre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cefc4b-50d6-47ab-a219-1588e994b901","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyik – számtalan veszélyeztetett állatfajnak otthont adó – nemzeti park 85 százaléka került víz alá az idei monszun miatt.","shortLead":"Az egyik – számtalan veszélyeztetett állatfajnak otthont adó – nemzeti park 85 százaléka került víz alá az idei monszun...","id":"20200720_Tobb_ritka_orrszarvu_is_elpusztult_az_aradasok_miatt_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6cefc4b-50d6-47ab-a219-1588e994b901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51a0739-f9ef-43ae-9e66-0a703c08a7fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200720_Tobb_ritka_orrszarvu_is_elpusztult_az_aradasok_miatt_Indiaban","timestamp":"2020. július. 20. 10:17","title":"Több ritka orrszarvú is elpusztult az áradások miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]