Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntek délutántól heves zivatarokra kell számítani, viharos széllökésekkel és akár jégesővel.\r

","shortLead":"Péntek délutántól heves zivatarokra kell számítani, viharos széllökésekkel és akár jégesővel.\r

","id":"20200724_Idojaras_meteorologiai_szolgalat_zivatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1c288d-a00f-4d7d-a3db-91c5d0f3caec","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Idojaras_meteorologiai_szolgalat_zivatar","timestamp":"2020. július. 24. 06:49","title":"Szinte az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9529a284-294f-4b4b-91fb-d149dc7d2519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszáz forintért lehet egy napig hajókázni a Dunakanyarban.","shortLead":"Ötszáz forintért lehet egy napig hajókázni a Dunakanyarban.","id":"20200723_mav_mahart_duanakanyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9529a284-294f-4b4b-91fb-d149dc7d2519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d9b4c9-36ef-4df9-a052-961b29190b4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_mav_mahart_duanakanyar","timestamp":"2020. július. 23. 18:10","title":"Már a MÁV-pénztárakban is lehet napijegyet venni a dunakanyari hajójáratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cf2853-2e30-4959-8088-8c9b7b90021e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden ötödik pamut ruhadarab kötődik az ujgur kényszermunkához. ","shortLead":"Minden ötödik pamut ruhadarab kötődik az ujgur kényszermunkához. ","id":"20200724_Lenyegeben_az_egesz_divatipar_kotodik_az_ujgur_kenyszermunkahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05cf2853-2e30-4959-8088-8c9b7b90021e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d733b09-740f-4f3c-965b-f5497ad4ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Lenyegeben_az_egesz_divatipar_kotodik_az_ujgur_kenyszermunkahoz","timestamp":"2020. július. 24. 09:42","title":"Nagy az esélye, hogy olyan pamutpólót hord, amit kényszermunkában készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03410fd3-195e-4b64-9724-863fd0435268","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 23. 09:16","title":"Koronavírus: 14 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b197735c-e943-45b8-8850-f3bc0dde4764","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Flying Mustangként is ismert autó történelmi darab, és jelenleg 1,1 milliárd forintot ér.","shortLead":"A Flying Mustangként is ismert autó történelmi darab, és jelenleg 1,1 milliárd forintot ér.","id":"20200723_Ime_a_vilag_legdragabb_Ford_Mustangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b197735c-e943-45b8-8850-f3bc0dde4764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36268420-bb1e-466e-9da1-3588bee25a2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Ime_a_vilag_legdragabb_Ford_Mustangja","timestamp":"2020. július. 23. 16:56","title":"Íme a világ legdrágább Ford Mustangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","shortLead":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","id":"20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe128cb2-3f79-4ac6-914a-94a0188bcd32","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","timestamp":"2020. július. 23. 04:20","title":"Jól szalad a frissített Lamborghini Huracan – 344 km/h az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","shortLead":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","id":"20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c398738-d41c-48a2-b6e9-168c5aa6c6f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","timestamp":"2020. július. 23. 08:51","title":"Ilyen traffipaxfotó sem készül gyakran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840ba358-fa52-4b6f-93c3-68bfb78bcc60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót javasolják a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának, közli az MTI.","shortLead":"Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót javasolják a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának, közli...","id":"20200722_Farago_Tamas_lehet_a_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=840ba358-fa52-4b6f-93c3-68bfb78bcc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254afd4a-9859-4947-a568-5a9aac5ecb0d","keywords":null,"link":"/sport/20200722_Farago_Tamas_lehet_a_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2020. július. 22. 11:48","title":"Faragó Tamás lehet a Nemzet Sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]