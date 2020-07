Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dunántúlra narancssárga, míg további nyolc megyére citromsárga figyelmeztetést adott ki az OMSZ péntekre.","shortLead":"A Dunántúlra narancssárga, míg további nyolc megyére citromsárga figyelmeztetést adott ki az OMSZ péntekre.","id":"20200724_felhoszakadas_masodfoku_figyelmeztetes_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d306d5-41fc-480f-8add-3ce992844222","keywords":null,"link":"/elet/20200724_felhoszakadas_masodfoku_figyelmeztetes_vihar","timestamp":"2020. július. 24. 16:19","title":"Felhőszakadás miatt a fél országra kiadták a másodfokú figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az Indexet tulajdonló alapítvány vezetője szerint nincs külső befolyás, és nem zsarolta a kirúgott főszerkesztőt a függetlenségi barométer zöld zónába való visszaállítása miatt. Szerinte Dull Szabolcs nem tudta belátni, hogy egy cég működéséről van szó, a függetlenségjelző barométer sárga zónában tartása és a \"turbulenciák\" pedig üzletileg ártanak a cégnek.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló alapítvány vezetője szerint nincs külső befolyás, és nem zsarolta a kirúgott főszerkesztőt...","id":"20200722_Bodolai_az_Indexrol_Ugy_erzem_magam_mint_a_pilota_aki_mogott_a_szemelyzet_szedi_szet_a_gepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e37855e-917a-469c-ad6d-d587365f5a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Bodolai_az_Indexrol_Ugy_erzem_magam_mint_a_pilota_aki_mogott_a_szemelyzet_szedi_szet_a_gepet","timestamp":"2020. július. 22. 20:00","title":"Bodolai az Indexről: Úgy érzem magam, mint a pilóta, aki mögött a legénység szedi szét a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és a kevesebb belélegzett mikroszennyezést nyertük, hanem azt is, hogy a napelemek hatékonyabban működtek. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és...","id":"20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b180aea-b96b-4f7e-ab93-85b582b327fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","timestamp":"2020. július. 24. 15:12","title":"A tisztább levegő miatt a napelemek is hatékonyabbak lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A fél életét edzőtáborokban és öltözőkben töltötte a miniszterelnök saját bevallása szerint, így voltak praktikái, hogyan kell egy maratoni EU-s költségvetési tárgyalást kibírni. De ellenfeleit nem győzte le, szerinte vannak, akik „gyűlölnek minket” és újra meg fogják támadni hazánkat.","shortLead":"A fél életét edzőtáborokban és öltözőkben töltötte a miniszterelnök saját bevallása szerint, így voltak praktikái...","id":"20200724_Orban_Ezeket_a_libernyakokat_elviszem_a_hatamon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc184e-dafe-449f-abc2-d8761a0b64a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Orban_Ezeket_a_libernyakokat_elviszem_a_hatamon","timestamp":"2020. július. 24. 07:44","title":"Orbán: Ezeket a libernyákokat elviszem a hátamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f53882-780f-4466-82a0-ac8c3e6aa6fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A most 93 éves férfi kilenc hónapon át volt őr a Lengyelország területén található stutthofi koncentrációs táborban. Két év felfüggesztett börtönre ítélték.","shortLead":"A most 93 éves férfi kilenc hónapon át volt őr a Lengyelország területén található stutthofi koncentrációs táborban...","id":"20200723_itelet_koncentracios_tabor_ot_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f53882-780f-4466-82a0-ac8c3e6aa6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0463dbd9-f249-4805-83e8-9d66be976802","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_itelet_koncentracios_tabor_ot_nemetorszag","timestamp":"2020. július. 23. 17:05","title":"Elítélték egy férfit, aki egykor koncentrációs tábor őre volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dea416-0f76-43a8-b70c-bd32cae8bc6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emírségek szondája után újabb űrbéli eszköz indult a vörös bolygóra. Ezt viszont nem Amerika küldte fel, hanem Kína.","shortLead":"Az emírségek szondája után újabb űrbéli eszköz indult a vörös bolygóra. 