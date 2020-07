Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szülők jogainak a megsértésére hivatkozva a lengyel igazságügyi miniszter kiléptetné országát a nőkkel szembeni erőszakról szóló európai egyezményből.","shortLead":"A szülők jogainak a megsértésére hivatkozva a lengyel igazságügyi miniszter kiléptetné országát a nőkkel szembeni...","id":"20200725_Lengyelorszag_kilep_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_konvenciobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e931f199-06eb-4824-ab52-1b89f7eb06b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Lengyelorszag_kilep_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_konvenciobol","timestamp":"2020. július. 25. 18:21","title":"Lengyelország kilép a nők elleni erőszakról szóló konvencióból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az 1970-es évektől kezdve csecsemők ezrei tűntek el a szerbiai kórházakból, az anyáknak az orvosok azt mondták, gyermekük meghalt, ám egyre több jel utal arra, hogy a babákat a kórházi személyzet eladta pénzes örökbefogadóknak. Nem tudni, hogy a bűncselekménysorozat mikor ért véget – ha egyáltalán véget ért – viszont egyre több anya harcol azért, hogy legalább most kiderüljön, mi lett gyermekükkel. Nincs sok esélyük. ","shortLead":"Az 1970-es évektől kezdve csecsemők ezrei tűntek el a szerbiai kórházakból, az anyáknak az orvosok azt mondták...","id":"20200725_1540_ezer_euroert_arultak_a_szerbiai_csecsemoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ff39b-718b-49a7-bac3-7db63215b642","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_1540_ezer_euroert_arultak_a_szerbiai_csecsemoket","timestamp":"2020. július. 25. 20:00","title":"15-40 ezer euróért árulták a szerbiai csecsemőket, ám félő, hogy a végső igazságot sosem tudjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal korábban még több mint 150 ezerrel volt kevesebb a fertőzöttek hivatalos száma. Az áldozatoké mintegy százezerrel emelkedett, akár csak a gyógyultaké.","shortLead":"Egy nappal korábban még több mint 150 ezerrel volt kevesebb a fertőzöttek hivatalos száma. Az áldozatoké mintegy...","id":"20200727_koronavirus_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bcc6e0-7717-4319-9acc-9a96d2ce8c38","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_vilagszerte","timestamp":"2020. július. 27. 08:14","title":"Már 16,2 milliónál is többen kapták el a koronavírust világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és nem tartják a távolságot. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és...","id":"20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6f6ec5-7980-4eab-b834-f15de0169b77","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","timestamp":"2020. július. 27. 05:16","title":"Marokkó több városát is lezárták, miután két nap alatt több mint 1000 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Jokert vitték el, ötös nem volt. ","shortLead":"A Jokert vitték el, ötös nem volt. ","id":"20200725_25_milliot_fizetett_a_negyes_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91aab5ca-c65f-45af-880d-152db44f4508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_25_milliot_fizetett_a_negyes_a_lotton","timestamp":"2020. július. 25. 20:26","title":"254 millió forintot nyert egy szerencsés a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszer sikerült pénzt „váltaniuk”, de a második ügylet már nem jött össze.","shortLead":"Egyszer sikerült pénzt „váltaniuk”, de a második ügylet már nem jött össze.","id":"20200727_hamis_penz_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14556801-82ab-41bf-b824-d219c2e8fb88","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_hamis_penz_euro","timestamp":"2020. július. 27. 10:29","title":"Több tízmillió forintnyi hamis eurót akart forgalomba hozni két budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","shortLead":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","id":"20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100dc577-e675-4961-9409-9fbf944e0f58","keywords":null,"link":"/kultura/20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","timestamp":"2020. július. 26. 14:30","title":"Elhunyt Peter Green, a Fleetwood Mac alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még a károk helyreállítása.","shortLead":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még...","id":"20200726_vasut_vonatok_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5600494e-03d6-4f7c-931b-a8eb38b6c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_vasut_vonatok_vihar","timestamp":"2020. július. 26. 08:51","title":"Három helyen nem járnak a vonatok a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]