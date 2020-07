Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","shortLead":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","id":"202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccdfcf7-4c38-43d7-b101-80b3bd07f799","keywords":null,"link":"/360/202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","timestamp":"2020. július. 26. 08:15","title":"Nincs megállás, ha van élet a Marson, azt most már meg fogjuk találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7405cb-82d5-4fa7-bde1-f5550c4dce49","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Eddig minden posztján unalmasan és hatékonyan teljesített Jean Castex, akitől a kormányfői pozícióban is ezt várja Emmanuel Macron francia elnök. Na meg azt, hogy mindeközben ne homályosítsa el őt.","shortLead":"Eddig minden posztján unalmasan és hatékonyan teljesített Jean Castex, akitől a kormányfői pozícióban is ezt várja...","id":"202030_jean_castex_asvajci_bicska_francia_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7405cb-82d5-4fa7-bde1-f5550c4dce49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2504cbba-fbf9-46c4-b552-a3e3bd6ffca4","keywords":null,"link":"/360/202030_jean_castex_asvajci_bicska_francia_kormanyfo","timestamp":"2020. július. 25. 16:15","title":"A francia kormányfő, aki olyan, mint egy svájci bicska ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200726_oxfordi_koronavirus_oltas_apple_iphone_se_eladasok_messenger_zarolas_xedni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d455ccb6-35cf-4200-b6ba-b530d7fb9910","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_oxfordi_koronavirus_oltas_apple_iphone_se_eladasok_messenger_zarolas_xedni","timestamp":"2020. július. 26. 12:03","title":"Ez történt: bekerült a lelakatolós funkció a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc Nemzetköri Repülőtérről.","shortLead":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc...","id":"20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6922cfd3-a2c8-401c-b594-066857d85773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","timestamp":"2020. július. 25. 21:51","title":"Szezonális járatot indít Budapest és Luxembourg között a Luxair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar szuperszámítógép-hálózat látványos bővülését tervezik egy múlt héten megjelent kormányhatározat szerint.","shortLead":"A magyar szuperszámítógép-hálózat látványos bővülését tervezik egy múlt héten megjelent kormányhatározat szerint.","id":"20200727_szuperszamitogep_halozat_hpc_magyar_kozlony_kormanyhatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6a8819-8cb9-4f4b-adc7-310b08176e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_szuperszamitogep_halozat_hpc_magyar_kozlony_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. július. 27. 11:33","title":"A kormány elkezdi felfejleszteni a magyar szuperszámítógép-hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid érzelmes posztban idézi fel, mi mindent köszönhet Magyarország vezető hírportáljának.","shortLead":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid...","id":"20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4282b5e7-6ca0-4e67-a250-9b6d4d18b838","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","timestamp":"2020. július. 26. 21:30","title":"Vitézy Dávid: Másképp alakult volna minden, ha nincs Index. Remélem, lesz másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","id":"20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833bd504-dc32-4345-a846-94f322e7c14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","timestamp":"2020. július. 26. 06:41","title":"112 millió forintot kérnek ezért az alig használt 22 éves Subaruért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","shortLead":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","id":"20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0446f841-6f9b-4dd6-af05-a79faf053c40","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Több somogyi településen szünetel a vízellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]