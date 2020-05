Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új típusú koronavírus-járvány okozta helyzetben lehetetlenült el a megélhetése. Azokat is megsegítik, akik otthon ápolják kórházból hazaküldött hozzátartozóikat.","shortLead":"Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új...","id":"20200503_berpotlo_gondozasi_alberletidij_tamogatast_ad_a_II_kerulet_a_koronakarosultaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f968c64e-d669-492c-b5be-70ec60511095","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_berpotlo_gondozasi_alberletidij_tamogatast_ad_a_II_kerulet_a_koronakarosultaknak","timestamp":"2020. május. 03. 14:31","title":"Besegít a II. kerület a koronakárosultaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a Google adatai alapján.","shortLead":"Legalábbis a Google adatai alapján.","id":"20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7982c-50da-4012-974d-d002189866cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","timestamp":"2020. május. 03. 17:29","title":"A fővárosiak elég rendesen betartották a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jogszabálymódosításra van szükség ahhoz, hogy átvészeljék a hazai fesztivál- és koncertszervezők a válságot - erről Kádár Tamás, a Sziget főszervezője beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Jogszabálymódosításra van szükség ahhoz, hogy átvészeljék a hazai fesztivál- és koncertszervezők a válságot - erről...","id":"20200503_Kadar_Tamas_Felelos_dontes_volt_a_tomegrendezvenyek_betiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539175bd-02de-40ce-95bf-8050003eda30","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Kadar_Tamas_Felelos_dontes_volt_a_tomegrendezvenyek_betiltasa","timestamp":"2020. május. 03. 10:35","title":"Kádár Tamás: Felelős döntés volt a tömegrendezvények betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","shortLead":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","id":"20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4668b4d-e941-44f7-a88e-d33d7e59ad54","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","timestamp":"2020. május. 02. 14:01","title":"Kórházba vitte kicsinyét egy macskaanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","shortLead":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","id":"20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6197f7-ad64-4e3c-90a8-2b5ba076299a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 07:23","title":"A flottája lehető legtöbb járművét elindítja a BKK az érettségi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Az elnöknek nemcsak a Fox újságírói, hanem videón a nézők is tehettek fel kérdéseket.\r

\r

","shortLead":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald...","id":"20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d5218c-c067-439e-9700-df71e8d80001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 05:31","title":"Trump: 2021 nagyszerű esztendő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégsem halt meg Észak-Korea ura, Amerikában tüntetnek a fertőzésért, miközben új és ősi vírusok várnak a maguk járványára. Minden a koronavírus-járványról szombaton.","shortLead":"Mégsem halt meg Észak-Korea ura, Amerikában tüntetnek a fertőzésért, miközben új és ősi vírusok várnak a maguk...","id":"20200502_Kim_Dzsong_Un_elokerult_lesznek_meg_uj_virusok__percrol_percre_a_jarvanyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd70e1cf-8d4c-4ba6-88ff-2d69ca195099","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kim_Dzsong_Un_elokerult_lesznek_meg_uj_virusok__percrol_percre_a_jarvanyrol","timestamp":"2020. május. 02. 08:57","title":"Kim Dzsong Un előkerült, lesznek még új vírusok - percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi érezni a „ha valaki egy ujjal is hozzányúl…!” érzését. Akárhogy történik is, az anyai ösztön várja, hogy előbújhasson, és védelmezhesse, szerethesse, táplálhassa a kis porontyot. Vida Ágnes babapszichológus írása anyák napjára.","shortLead":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi...","id":"20200503_Az_anyatigris_szuletese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0738c7-ac11-425b-bd80-3336c8ee7a7d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200503_Az_anyatigris_szuletese","timestamp":"2020. május. 03. 18:15","title":"Az anyatigris születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]