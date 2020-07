Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lakók szerint ugyanaz lehet az elkövető, aki ráadásul visszaeső.","shortLead":"A lakók szerint ugyanaz lehet az elkövető, aki ráadásul visszaeső.","id":"20200726_ozd_kiszurt_autogumik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbf1e10-7077-4805-b1fa-f51ac7b777a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_ozd_kiszurt_autogumik","timestamp":"2020. július. 26. 19:45","title":"Valaki kiszúrta 18 autó gumiját Ózdon, de mindig csak a bal hátsót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8ce211-2d76-4acf-8540-0b4709021e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az Index megy tovább, működni fog, de azt nem tudta megmondani, a lap milyen lesz.","shortLead":"Szerinte az Index megy tovább, működni fog, de azt nem tudta megmondani, a lap milyen lesz.","id":"20200727_Bodolai_az_Indexugyrol_Nem_biztos_hogy_mindenki_komolyan_gondolta_a_felmondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8ce211-2d76-4acf-8540-0b4709021e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ed3375-2288-4351-a4e9-5cbf45584d19","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Bodolai_az_Indexugyrol_Nem_biztos_hogy_mindenki_komolyan_gondolta_a_felmondasat","timestamp":"2020. július. 27. 20:33","title":"Bodolai az Index-ügyről: Nem biztos, hogy mindenki komolyan gondolta a felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy megrendezik idén a Szegedi Ifjúsági Napokat és a Strand Fesztivált.","shortLead":"Nem biztos, hogy megrendezik idén a Szegedi Ifjúsági Napokat és a Strand Fesztivált.","id":"20200727_strand_fesztival_szin_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb16746b-99f7-40a0-87a9-ba29d957c6c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_strand_fesztival_szin_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. július. 27. 17:22","title":"További magyar fesztiválok maradhatnak el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított felvételen mutatjuk.","shortLead":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított...","id":"20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d3d3a-b5c8-4788-a949-9d15921b6b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","timestamp":"2020. július. 26. 20:35","title":"Hány T-72-es tank kell egy kocsi kilapításához? – Tatán kipróbálták (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200726_oxfordi_koronavirus_oltas_apple_iphone_se_eladasok_messenger_zarolas_xedni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d455ccb6-35cf-4200-b6ba-b530d7fb9910","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_oxfordi_koronavirus_oltas_apple_iphone_se_eladasok_messenger_zarolas_xedni","timestamp":"2020. július. 26. 12:03","title":"Ez történt: bekerült a lelakatolós funkció a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zoltán arról beszélt egy interjúban, hogy a kormányközeli média változatos módon próbálja lejáratni.","shortLead":"Varga Zoltán arról beszélt egy interjúban, hogy a kormányközeli média változatos módon próbálja lejáratni.","id":"20200727_varga_zoltan_24_central_mediacsoport_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50698043-4a08-4db4-9d0f-3a1f1a41fb69","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_varga_zoltan_24_central_mediacsoport_index","timestamp":"2020. július. 27. 09:24","title":"A 24.hu tulajdonosa szerint az Index után ők kerültek a kormány célkeresztjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488a229a-8237-4a17-a180-2451cd03a3ab","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes utcák kerültek víz alá Nagyatád környékén, miután hirtelen kiáradt a Rinya-patak. Galéria.","shortLead":"Teljes utcák kerültek víz alá Nagyatád környékén, miután hirtelen kiáradt a Rinya-patak. Galéria.","id":"20200726_Hazak_autok_a_viz_alatt__elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_kiaradt_Rinyapatak_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488a229a-8237-4a17-a180-2451cd03a3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1437da8-4a47-4945-a983-b5486f51eb1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Hazak_autok_a_viz_alatt__elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_kiaradt_Rinyapatak_fotok","timestamp":"2020. július. 26. 17:40","title":"Házak, utcák, autók a víz alatt – elképesztő pusztítást végzett a kiáradt Rinya-patak (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105a53fb-2f6d-4047-b7f4-72d83ca44342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a költségek lefaragása érdekében jelentősen átalakítja a működését.","shortLead":"A japán gyártó a költségek lefaragása érdekében jelentősen átalakítja a működését.","id":"20200728_nem_jon_tobb_uj_mitsubishi_modell_europaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=105a53fb-2f6d-4047-b7f4-72d83ca44342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ff8072-6e8c-442c-9175-b0b9ea773454","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_nem_jon_tobb_uj_mitsubishi_modell_europaba","timestamp":"2020. július. 28. 07:59","title":"Nem jön több új Mitsubishi-modell Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]