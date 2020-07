Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene hordania. ","shortLead":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene...","id":"20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b97ffe5-33e1-43b5-9535-ee619f3aa2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","timestamp":"2020. július. 28. 12:31","title":"Az év közleményét adta ki a Honfoglalás 2000 Egyesület – fogyókúrára fognák Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc14e11-9712-47a9-94ca-4c082a438d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató szerint meg van kötve a kezük, a minisztériumnál viszont nem tudnak arról, hogy bármilyen ellátást korlátoztak volna.","shortLead":"A főigazgató szerint meg van kötve a kezük, a minisztériumnál viszont nem tudnak arról, hogy bármilyen ellátást...","id":"20200728_Idopont_Orszagos_Gerincgyogyaszati_Kozpont_nyugdijas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc14e11-9712-47a9-94ca-4c082a438d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58c02aa-c118-41bc-97b9-9e1c783d484b","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Idopont_Orszagos_Gerincgyogyaszati_Kozpont_nyugdijas","timestamp":"2020. július. 28. 11:04","title":"Hetek óta nem kap időpontot az Országos Gerincgyógyászati Központba egy nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb mentőcsomagot, de a politikai szándék világos: Trump nem akarja elveszíteni a novemberi elnökválasztást.","shortLead":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb...","id":"20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa06c41a-e394-49d1-a8ff-f986185dc78b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","timestamp":"2020. július. 27. 14:32","title":"Minden amerikai újabb 1200 dollárt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette, így az elemzőket nem érte váratlanul. Ugyanakkor a jegybank kommunikációjából arra lehet következtetni, hogy ezúttal a csökkenést a hosszú hozamoknál is mindenképpen érvényesíteni szeretnék: éppen ezért az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy mi fog történni a hosszú kamatperiódusú hitelek kondícióival, melyekre az előző kamatvágás csak minimális hatással volt.","shortLead":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette...","id":"20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacfa31-ef05-40ca-84b4-06375597a9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","timestamp":"2020. július. 28. 07:34","title":"Mi történik a hitelekkel most, hogy az alapkamat 0,6 százalékra csökkent?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac3d833-7054-47cf-a378-8d0ec44c3d00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg is csodálták a tankokat, kivéve Attila, aki nem tudta elintézni, hogy elengedjék a munkából.","shortLead":"Meg is csodálták a tankokat, kivéve Attila, aki nem tudta elintézni, hogy elengedjék a munkából.","id":"20200728_A_Karpatia_irt_indulot_a_tatai_pancelosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac3d833-7054-47cf-a378-8d0ec44c3d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5165a3-f23c-4cd1-840c-ee7a490a0380","keywords":null,"link":"/elet/20200728_A_Karpatia_irt_indulot_a_tatai_pancelosoknak","timestamp":"2020. július. 28. 09:30","title":"A Kárpátia írt indulót a tatai páncélosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint évente mintegy 1800 ember kaphatja meg azt a vízumot Észtországban, amivel egy éven át dolgozhat az ország területéről.","shortLead":"A tervek szerint évente mintegy 1800 ember kaphatja meg azt a vízumot Észtországban, amivel egy éven át dolgozhat...","id":"20200727_tavmunka_home_office_esztorszag_digitalis_nomad_vizum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6267b5b-f815-47fd-922b-b0b0452017b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_tavmunka_home_office_esztorszag_digitalis_nomad_vizum","timestamp":"2020. július. 27. 10:03","title":"Digitálisnomád-vízumot ad ki Észtország, sokaknak jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854afe42-0b0b-4db7-8b11-ea4cf675fc35","keywords":null,"link":"/360/20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","timestamp":"2020. július. 29. 07:46","title":"Radar360: Az Index miatt magyarázkodó Fidesz, ökokatasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet már 20 éve nem használhatnak.","shortLead":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet...","id":"20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6338481-a5de-4e31-9fea-d3ae77e9cae6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Évtizedek óta betiltották, de még mindig kimutatható a levegőben a növényvédőszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]