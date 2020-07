Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sokévnyi munkájába telt a Microsoftnak, mire elkészítette és kiadta legújabb oprendszerét, a Windows 10-et. A szoftver most lett 5 éves. A szoftver...","id":"20200730_windows_10_szuletesnap" 2020. július. 30. 10:33","title":"Épp most ünnepli 5. születésnapját a Windows 10" Az ország többi részén meleg lesz. Az ország többi részén meleg lesz.","id":"20200728_hidegfront_idojaras" 2020. július. 28. 20:23","title":"Gyenge hidegfront éri el az országot éjszaka" Ahol csökkentették az erőművek üvegházhatásúgáz-kibocsátását, jelentősen javult az ottani gyerekek egészsége. 2020. július. 30. 09:50","title":"Nem csak a koraszülés, de az asztmás és autista megbetegedések száma is kevesebb, ha tisztább a levegő" Eddig 1200 személy jelentkezett, hogy ő menne, de itt is folyamatos a jelentkezés. Eddig 1200 személy jelentkezett, hogy ő menne, de itt is folyamatos...","id":"20200729_Egy_iskolaban_akar_tobb_iskolaor_is_lehet" 2020. július. 29. 07:56","title":"Egy iskolában akár több iskolaőr is lehet" Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. ","shortLead":"Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. 2020. július. 30. 07:59","title":"Nincs turbó és nincs villanymotor: itt a 830 lóerős, szívó V12-es, új Lamborghini" A frissen megválasztott teniszszövetségi elnök szerint a tömegsport menedzselése a szervezet fő feladata, nem a presztízsberuházásoké. Erről pedig Orbán Viktort is meg lehet győzni. Az Indexről és a magyar sajtószabadságról is kérdezték. 2020. július. 30. 10:40","title":"Lázár János: Logikus érvekkel Orbán Viktor meggyőzhető" A holland statisztikai hivatal azt vizsgálta, hogy összesen mennyivel vesztették többen életüket a járvány kitörése óta, mint az előző évek megegyező időszakában. 2020. július. 29. 14:14","title":"A hivatalos szám duplája is lehet a koronavírus áldozatainak száma Hollandiában" A közös golfügyletből papíron csak Mészáros jön ki jól, a miniszterelnök apja pedig pénzt bukik rajta. De úgy látszik, őt ez nem zavarja. 2020. július. 30. 09:06","title":"Orbán apja inkább benyeli a veszteséget, de nem nyerészkedik Mészároson"