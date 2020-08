Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két héttel ezelőtt már Montenegró és Szerbia lekerült a járványügyileg biztonságos országok listáról. Most Algéria.","shortLead":"Két héttel ezelőtt már Montenegró és Szerbia lekerült a járványügyileg biztonságos országok listáról. Most Algéria.","id":"20200730_EU_biztonsagos_orszagn_Algeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfdf9cc-6a03-457b-8a7a-99aac939ea21","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_EU_biztonsagos_orszagn_Algeria","timestamp":"2020. július. 30. 17:11","title":"Koronavírus: folyamatosan bővíti az EU a nem biztonságos országok listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee7220-79d9-4d1e-815b-2fcc6696c09d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fesztiválszervező azt nyilatkozta a hvg360-nak: a jövő héten kezdődhetnek az egyeztetések a zeneipart segítő támogatások rendszeréről. ","shortLead":"A fesztiválszervező azt nyilatkozta a hvg360-nak: a jövő héten kezdődhetnek az egyeztetések a zeneipart segítő...","id":"20200730_Lobenwein_Norbert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ee7220-79d9-4d1e-815b-2fcc6696c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ec9cb-1acd-4e24-a98c-c6c449de41bd","keywords":null,"link":"/360/20200730_Lobenwein_Norbert","timestamp":"2020. július. 30. 15:30","title":"Lobenwein Norbert: Tudnunk kellene, meddig tart a tiltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","shortLead":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","id":"20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff2cf4-0100-4878-b37e-8c3b070ab450","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","timestamp":"2020. július. 30. 16:39","title":"Bodolai miatt nem lehetett a felmondott indexeseké a Távozó indexesek domain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy tavalyi precedens után most már több állami ösztöndíjas – magyarul tandíjmentes – helyet hirdetnek meg az egyetemek a pótfelvételin. ","shortLead":"Egy tavalyi precedens után most már több állami ösztöndíjas – magyarul tandíjmentes – helyet hirdetnek meg az egyetemek...","id":"202031__potfelveteli__remenyfutam__tulkinalat__eselynoveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b37ef4-10f8-4704-9898-44ab2f5010e6","keywords":null,"link":"/360/202031__potfelveteli__remenyfutam__tulkinalat__eselynoveles","timestamp":"2020. július. 31. 17:00","title":"Indul a pótfelvételi: egyre több képzésen lehet állami protekcióval tanulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","shortLead":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","id":"20200730_bagdad_irak_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d844321-0356-4aa5-aa09-f15391fbb0a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_bagdad_irak_hoseg","timestamp":"2020. július. 30. 18:53","title":"Egymás után két napon volt 51 fok Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","shortLead":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","id":"20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c77c7dd-275e-4264-a081-143ccdb6ed32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","timestamp":"2020. július. 31. 11:42","title":"Akkorát zuhant az EU GDP-je, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati tevékenységre is használták.","shortLead":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati...","id":"20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99ef5dd-6630-4a27-9558-4e311babeada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","timestamp":"2020. július. 30. 16:03","title":"Nem adja ki egy helikopterét a Lego, mert kiderült, hogy az egy háborús katonai gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új versenytársat kaphat a Menzies, a Celebi és az Airport Service Budapest.","shortLead":"Új versenytársat kaphat a Menzies, a Celebi és az Airport Service Budapest.","id":"20200730_malev_gh_goldair_csoport_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_foldi_kiszolgalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a518ea-0e15-4c96-8e56-c4f49c088771","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_malev_gh_goldair_csoport_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_foldi_kiszolgalas","timestamp":"2020. július. 30. 09:16","title":"Görög multi veheti át a Malév GH helyét Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]