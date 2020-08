Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec668966-483b-44fb-b6a1-9816f5dcc4d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem tud nála jobban beinteni.","shortLead":"Senki sem tud nála jobban beinteni.","id":"20200731_Elvesztette_a_peniszet_a_karjara_novesztettek_ujat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec668966-483b-44fb-b6a1-9816f5dcc4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ef6122-1632-421a-9dd8-676f9bfc9783","keywords":null,"link":"/elet/20200731_Elvesztette_a_peniszet_a_karjara_novesztettek_ujat","timestamp":"2020. július. 31. 12:35","title":"Elvesztette a péniszét, a karjára növesztettek újat, közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos konzervatív értékektől. Ezért történhet meg az, hogy a „ballib” értelmiség mellett egy ideje a konzervatívokat is igyekszik levadászni. ","shortLead":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos...","id":"202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819eca59-ff85-46a1-a0b1-1b2fb8595a62","keywords":null,"link":"/360/202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","timestamp":"2020. július. 31. 07:00","title":"Nyírják a kritikus konzervatívokat a Fidesz kultúrharcosai, és már egymást is ekézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészen máshogy kezelné a kormány a koronavírus második hullámát, csakhogy ahhoz, hogy a gócpontokban hatékonyan felléphessenek a terjedése ellen, sokkal többet kell tesztelni. Még az az ötlet is felmerült, hogy tanévkezdés előtt az összes tanárt szűrjék le. Az egészségügyben viszont – az orvosi kamara szakembere szerint – nem lehet lazítani, ott ugyanolyan szigorra van szükség, mint tavasszal. ","shortLead":"Egészen máshogy kezelné a kormány a koronavírus második hullámát, csakhogy ahhoz, hogy a gócpontokban hatékonyan...","id":"20200731_koronavirus_osz_masodik_hullam_kormany_lezaras_korhaz_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac31d520-d21d-4533-8c14-5c216be691b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_osz_masodik_hullam_kormany_lezaras_korhaz_iskola","timestamp":"2020. július. 31. 06:30","title":"A sikeres védekezés ellenére ősszel egy csomó mindent másképp kéne csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a8b9ba-6a8c-4753-b4ed-5ac63ebc3193","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban, Romániában és Ukrajnában is most a legmagasabb az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, de több más országban is rossz a tendencia.","shortLead":"Lengyelországban, Romániában és Ukrajnában is most a legmagasabb az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, de...","id":"20200730_koronavirus_fertozes_romania_ukrajna_csehorszag_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a8b9ba-6a8c-4753-b4ed-5ac63ebc3193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f469f9f-6d71-4d28-902c-92a59b7fbda0","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_koronavirus_fertozes_romania_ukrajna_csehorszag_ausztria","timestamp":"2020. július. 30. 21:44","title":"Egyre több a koronavírus-fertőzött a legtöbb környező országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2","c_author":"","category":"elet","description":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","shortLead":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","id":"20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648a34f-5485-4fe6-8999-d33f3a806fc8","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 13:05","title":"Idegesítette a hattyú, ezért kitörte az állat nyakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","shortLead":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","id":"20200730_bagdad_irak_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d844321-0356-4aa5-aa09-f15391fbb0a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_bagdad_irak_hoseg","timestamp":"2020. július. 30. 18:53","title":"Egymás után két napon volt 51 fok Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08aa6f8-15be-4a00-9149-b16f76db6d82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megsérült, egyedül nem tudott volna lejönni.","shortLead":"Megsérült, egyedül nem tudott volna lejönni.","id":"20200801_Tuzoltoknak_kellett_lehozni_egy_bajba_kerult_kirandult_Dobogokorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08aa6f8-15be-4a00-9149-b16f76db6d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a77cc-1f53-447d-8710-7e9de7a02786","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Tuzoltoknak_kellett_lehozni_egy_bajba_kerult_kirandult_Dobogokorol","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:05","title":"Tűzoltóknak kellett lehozni egy bajba került kirándulót Dobogókőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is növekvő ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szombatra ismét csaknem 1200 új beteget azonosítottak, az igazolt fertőzöttek száma már meghaladta a 71 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból.","shortLead":"Továbbra is növekvő ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szombatra ismét csaknem 1200 új beteget...","id":"20200801_Ukrajnaban_mar_a_jarvany_masodik_hullama_fertoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77de946-827f-4cda-811c-43f9f421bd7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Ukrajnaban_mar_a_jarvany_masodik_hullama_fertoz","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:23","title":"Ukrajnában már a járvány második hulláma fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]