[{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner sajtóhírek szerint most mégis távozhat a fekete-kékek kispadjáról.","shortLead":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner...","id":"20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9061c54d-5fe5-41e0-8894-2a7092e4e802","keywords":null,"link":"/sport/20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:13","title":"Az ezüstérem ellenére távozhat Conte az Inter kispadjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az adatokat hetente felülvizsgálják. ","shortLead":"Az adatokat hetente felülvizsgálják. ","id":"20200802_Ukrajna_a_voros_zonaba_sorolta_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856bff18-29b6-4129-a891-448d52d48e51","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_Ukrajna_a_voros_zonaba_sorolta_Magyarorszagot","timestamp":"2020. augusztus. 02. 21:51","title":"Ukrajna a vörös zónába sorolta Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","id":"20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9523e6d5-0875-4a21-bffd-0a8628d0991c","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:55","title":"Zivatarokkal és lehűléssel indul a hét, de aztán visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat. Kipróbáltuk, hogy milyen gyorsan és milyen messzire lehet suhanni a Xiaomi kétkerekűjeivel. ","shortLead":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat...","id":"20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f78a134-66b9-493f-934a-97926d744192","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:46","title":"Milyen gyorsan és milyen messzire lehet eljutni a Xiaomi elektromos rollerjeivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db819908-b000-4c79-aa74-99b7654171d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dolgozzatok többet! – üzente Daniel Ek azoknak a művészeknek, akik szerinte nem tartanak lépést a korral.","shortLead":"Dolgozzatok többet! – üzente Daniel Ek azoknak a művészeknek, akik szerinte nem tartanak lépést a korral.","id":"20200803_spotify_daniel_ek_vs_zeneszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db819908-b000-4c79-aa74-99b7654171d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9e06f2-077f-4a5b-92d6-aa8da52272ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_spotify_daniel_ek_vs_zeneszek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:36","title":"Felhúzták magukat a zenészek a Spotify alapítójának nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","id":"20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b577ab9-bfcb-47e1-929b-69b6a223fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:55","title":"Koronavírus: kilenccel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, nincs újabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval rosszabb.","shortLead":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval...","id":"20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3230cec-8340-44b4-969e-799cff2b9b55","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:08","title":"A magyarok majd kétharmada még mindig uniópárti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]