[{"available":true,"c_guid":"e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte 40 új olyan koronavírus-fertőzést észleltek, amely közvetlenül a turisták körében igen kedvelt tengerparti városhoz köthető - jelentette be szombaton az egészségügyi minisztérium.","shortLead":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte...","id":"20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bfb469-b25b-45dd-821a-7d48b83cd9a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:28","title":"Egy 1,1 milliós vietnami város teljes lakosságát letesztelik koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796526c7-2c00-4cd4-9716-67b6a08884e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Bajkai István szerint az egész Kárpát-medencére ki kell terjeszteni a magyar ökölvívó-bajnokságot.","shortLead":"A Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Bajkai István szerint az egész Kárpát-medencére ki kell terjeszteni a magyar...","id":"20200802_erdely_okolvivas_sportkozpont_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796526c7-2c00-4cd4-9716-67b6a08884e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee13bdf-7bdc-4220-b833-3478c645fc91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200802_erdely_okolvivas_sportkozpont_magyar_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:22","title":"Százmilliókkal támogatott meg a kormány egy erdélyi ökölvívó-központot, amelynek most letették az alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz zenész írta alá a diszkriminációt elítélő levelet.","shortLead":"Több száz zenész írta alá a diszkriminációt elítélő levelet.","id":"20200802_James_Blunt_Rita_Ora_rasszizmus_beszuntetes_diszkriminacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15081b2a-b25e-4b8a-876a-8536b14cf4ac","keywords":null,"link":"/elet/20200802_James_Blunt_Rita_Ora_rasszizmus_beszuntetes_diszkriminacio","timestamp":"2020. augusztus. 02. 20:11","title":"James Blunt és Rita Ora is a rasszizmus beszüntetését követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cf2bba-771b-4559-8dea-cc6f2690300b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági miniszter pénzbüntetést helyezett kilátásba a maszkot nem viselők szankcionálására. Szerinte aki maszk nélkül utazik, „az nem saját magát, hanem a többi embert veszélyezteti.”","shortLead":"A gazdasági miniszter pénzbüntetést helyezett kilátásba a maszkot nem viselők szankcionálására. Szerinte aki maszk...","id":"20200801_Bekemenyithet_Nemetorszag_maszkugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1cf2bba-771b-4559-8dea-cc6f2690300b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb57ac-99c6-4afa-bb02-832ea96d7cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Bekemenyithet_Nemetorszag_maszkugyben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:21","title":"Bekeményíthet Németország maszk-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Előre megfontoltan, gátlástalanul” – írta a Facebookon a DK elnöke.","shortLead":"“Előre megfontoltan, gátlástalanul” – írta a Facebookon a DK elnöke.","id":"20200802_gyurcsany_ferenc_fesztival_focimeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b30ae-0172-4146-aa9f-621ee9d35d30","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gyurcsany_ferenc_fesztival_focimeccs","timestamp":"2020. augusztus. 02. 13:41","title":"Gyurcsány: Tönkre akarják tenni a fesztiválpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze abban a tömegverekedésben, amelyben egy ember meghalt csütörtök este Érden. A Pest Megyei Főügyészség tizenkét ember letartóztatását indítványozta.\r

","shortLead":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze...","id":"20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c87fb-1c06-4fb8-8a04-ac25b583b402","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:34","title":"12 embert akarnak őrizetbe venni az érdi tömegverekedés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Minden fórumon tiltakoztak már korábban Madocsa lakói a falu szélére tervezett kavicsbánya ellen, tavaly januárban a vállalkozó is visszalépett. Most egy új céggel, de újra megpróbál bányát nyitni.","shortLead":"Minden fórumon tiltakoztak már korábban Madocsa lakói a falu szélére tervezett kavicsbánya ellen, tavaly januárban...","id":"20200801_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77214e1c-dcfc-47a4-a1d4-1656a7e18b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_mellett","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:12","title":"Ismét kavicsbánya létrehozása miatt aggódnak Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja az országot, néha védőmaszkot sem vesz fel, kezet ráz a híveivel az őt éltető tömegben, miközben alig egy hete gyógyult ki a koronavírus okozta betegségből, és jelenleg is antibiotikumot szed a tüdejét érintő gombás fertőzést miatt.","shortLead":"Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja...","id":"20200801_Hiaba_esett_at_a_fertozesen_a_brazil_elnok_tovabbra_sem_tudja_komolyan_venni_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4795e7ab-5430-42b8-8031-b0a9dd894b4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Hiaba_esett_at_a_fertozesen_a_brazil_elnok_tovabbra_sem_tudja_komolyan_venni_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:35","title":"Hiába esett át a fertőzésen, a brazil elnök továbbra sem tudja komolyan venni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]