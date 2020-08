Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b84b1230-3345-4d3a-8e01-163fa75a9776","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminchatra emelkedett szombaton a koronavírus-fertőzöttek száma azon a norvég turistahajón, amelynek legénységét előző nap helyezték karanténba.","shortLead":"Harminchatra emelkedett szombaton a koronavírus-fertőzöttek száma azon a norvég turistahajón, amelynek legénységét...","id":"20200801_Terjed_a_koronavirus_a_karantenba_helyezett_norveg_udulohajon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84b1230-3345-4d3a-8e01-163fa75a9776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55979b6-b168-4568-b01a-fdbdefb8c9f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Terjed_a_koronavirus_a_karantenba_helyezett_norveg_udulohajon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:03","title":"Terjed a koronavírus a karanténba helyezett norvég üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","shortLead":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","id":"20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d29369-59f7-47ab-8238-9bf36a2dfdc5","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:22","title":"Hétfőn elkezdik megjavítani a leégett Notre-Dame fő orgonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez már a negyedik újságíró-gyilkosság idén Mexikóban.","shortLead":"Ez már a negyedik újságíró-gyilkosság idén Mexikóban.","id":"20200803_ujsagirogyilkossag_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34828e0e-dd62-4021-baf3-ea8c37c61db9","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_ujsagirogyilkossag_mexiko","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:32","title":"Testőrével együtt lőttek agyon egy mexikói újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9bf25-8019-4cd5-bdbf-217c798294c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:03","title":"Ez történt: a tudósok megfejtették a Stonehenge egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás, Zsámbéki Gábor mellett Gáspár Máté is otthagyja az intézményt.\r

\r

","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás...","id":"20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810a2858-fc13-46ac-9008-0f72d29b54a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:53","title":"Erőszakos térfoglalásról beszélnek, újabb oktató mondott le, miután kiderült, hogy Vidnyánszky veszi át a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","shortLead":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","id":"20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0422a1-a8ba-405b-a605-1f8e4401f270","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:05","title":"Elképesztő 24 órája volt Nico Hülkenbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia Today napilap.","shortLead":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia...","id":"20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02076fc7-fedc-4569-ab39-eaa4acf99e4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:38","title":"Letartóztatták a dél-koreai koronavírus-járvány kitörésének fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]