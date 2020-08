Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","id":"20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf3193b-b6be-4903-abdc-1c28de113a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:51","title":"Lassan tér vissza az élet a budapesti plázákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d688e9-d7f4-4f99-a061-05574c8ec610","c_author":"","category":"cegauto","description":"A japán gyártó környezettudatos hajtásláncú divatterepjárója limitált szériás kivitellel gazdagodott.","shortLead":"A japán gyártó környezettudatos hajtásláncú divatterepjárója limitált szériás kivitellel gazdagodott.","id":"20200803_sotet_hibrid_csak_az_emblema_nem_fekete_az_uj_toyota_rav4en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d688e9-d7f4-4f99-a061-05574c8ec610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9c1cba-aa97-44f2-aa0a-2df3ff96ed9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_sotet_hibrid_csak_az_emblema_nem_fekete_az_uj_toyota_rav4en","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:21","title":"Sötét hibrid: csak az embléma nem fekete az új Toyota RAV4-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e0a4a6-ac0a-4e53-aad5-2183b0a701e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A járványveszély miatt elmarad a Magyarország Szépe.\r

","shortLead":"A járványveszély miatt elmarad a Magyarország Szépe.\r

","id":"20200803_rogan_cecilia_szepsegverseny_magyarorszag_szepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e0a4a6-ac0a-4e53-aad5-2183b0a701e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ff1d3e-f2cb-4dee-9a21-6b4c792c0578","keywords":null,"link":"/elet/20200803_rogan_cecilia_szepsegverseny_magyarorszag_szepe","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:26","title":"Mégsem tartják meg Rogán Cecília és Sarka Kata szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg látogatási és felvételi tilalom van a Teveli úti intézményben.","shortLead":"Jelenleg látogatási és felvételi tilalom van a Teveli úti intézményben.","id":"20200803_Pozitiv_lett_a_koronavirustesztje_egy_dolgozonak_a_papai_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2b093-1b00-4588-bc20-136bbbe218cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Pozitiv_lett_a_koronavirustesztje_egy_dolgozonak_a_papai_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:26","title":"Pozitív lett a koronavírustesztje a pápai idősotthon egy dolgozójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google azon dolgozik, hogy megkímélje a felhasználókat a kéretlen értesítésektől, ezért egy idő után már meg sem fogja jeleníteni őket.","shortLead":"A Google azon dolgozik, hogy megkímélje a felhasználókat a kéretlen értesítésektől, ezért egy idő után már meg sem...","id":"20200804_google_chrome_push_ertesitesek_letiltasa_weboldal_bongeszes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6cd31-63d2-4ba5-a7d7-5ffa0a2e3bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_chrome_push_ertesitesek_letiltasa_weboldal_bongeszes","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"Mindenki örülni fog a Chrome új funkciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el az enyhülés.","shortLead":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el...","id":"20200803_hidegfront_zivatar_lehules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65594140-9f54-4819-a2c0-f9daf0c953b7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_hidegfront_zivatar_lehules","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:10","title":"Hidegfronttal nyit a hét, jönnek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633263ae-a250-42f0-a529-7308f8dc8150","c_author":"Polgár György","category":"360","description":"Élelmiszerek importjának leállításával reagált Oroszország az ukrajnai konfliktus miatt több mint öt éve bevezetett nyugati gazdasági szankciókra. Mezőgazdaságának ez kifejezetten jót tett.","shortLead":"Élelmiszerek importjának leállításával reagált Oroszország az ukrajnai konfliktus miatt több mint öt éve bevezetett...","id":"202030__orosz_mezogazdasag__euembargo__fellendules__bajbol_haszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=633263ae-a250-42f0-a529-7308f8dc8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30673f74-e07e-4f28-a974-c2131c2a6e1b","keywords":null,"link":"/360/202030__orosz_mezogazdasag__euembargo__fellendules__bajbol_haszon","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:00","title":"Oroszország még az EU-szankciókat is a maga javára fordította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis továbbra is titkolják.","shortLead":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis...","id":"20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ec81df-3b69-4bef-a777-e71333a0c0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:49","title":"Eddig összesen 30 beteget ápoltak a kiskunhalasi járványkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]