[{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes arról is nyilatkozott, hogy a biciklisávók októberig biztosan maradnak.","shortLead":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes...","id":"20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dd17cd-1b42-4ab8-9ae1-f103bd8ed32b","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:14","title":"Kerpel-Fronius: Egyelőre nem töltik fel a fővárosi idősotthonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma eggyel emelkedett.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma eggyel emelkedett.\r

","id":"20200804_koronavirus_jarvany_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa09726-24ba-4f69-9646-754f4cd8057b","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_koronavirus_jarvany_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:33","title":"Ismét kilenc új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egészen színes társaság dolgozik a magyar külügynél: az egyszerű politikai kinevezettek már szinte megszokottak is, de feltűnik Szijjártó Péter osztálytársa, a köztévé fideszesítője, és egy palesztin üzletember is. Itt a hvg.hu külügykörképe.","shortLead":"Egészen színes társaság dolgozik a magyar külügynél: az egyszerű politikai kinevezettek már szinte megszokottak is, de...","id":"20200804_Politikusgyerektol_a_rendorfonokig_ok_kepviselik_kulfoldon_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1646e6f0-6c83-4417-9df8-ab53315ef6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Politikusgyerektol_a_rendorfonokig_ok_kepviselik_kulfoldon_Magyarorszagot","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:30","title":"Politikusgyerektől a rendőrfőnökig: ők képviselik külföldön Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Digitális műszeregységgel és lágyhibrid hajtással támadhat a VW-konszern cseh márkájának vadonatúj kisautója. ","shortLead":"Digitális műszeregységgel és lágyhibrid hajtással támadhat a VW-konszern cseh márkájának vadonatúj kisautója. ","id":"20200804_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5a56e-453e-4e6b-bd8f-0e85faf49050","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:59","title":"Jön a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor nem eléggé fertőtlenítik a kórházakat, gyakran a betegeknek kell bevinniük az alapvető egészségügyi cikkeket, és nem jól különítik el a koronavírusfertőzés-gyanús eseteket a többiektől – írja a HRW a hazai kórházhelyzetről. Arra is figyelmeztettek: eddig viszonylag könnyen megúsztuk a járványt, de amilyen az egészségügy helyzete, nagy változásokra van szükség, hogy a jövőben se legyenek nagyobb bajok.","shortLead":"Sokszor nem eléggé fertőtlenítik a kórházakat, gyakran a betegeknek kell bevinniük az alapvető egészségügyi cikkeket...","id":"20200805_Human_Rights_Watch_egeszsegugy_hianyossagai_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6fa39e-ec04-4e01-9ccc-311b0427ad6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Human_Rights_Watch_egeszsegugy_hianyossagai_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:28","title":"Human Rights Watch: Életeket veszélyeztetnek az egészségügy hiányosságai Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX és a Tesla cégek vezetője a Twitteren kezdett okfejtésbe a piramisok építőiről. Egyiptom szerint Musk téved.","shortLead":"A SpaceX és a Tesla cégek vezetője a Twitteren kezdett okfejtésbe a piramisok építőiről. Egyiptom szerint Musk téved.","id":"20200804_egyiptom_giza_piramis_elon_musk_foldonkivuliek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5258a2-2592-4e60-a3ad-85f6c1af4deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_egyiptom_giza_piramis_elon_musk_foldonkivuliek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:33","title":"Egyiptom: Musk téved, a piramisokat nem a földönkívüliek építették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","shortLead":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","id":"20200804_4ig_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f9225-c6f0-4ee4-91fc-59c60d6d4bef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_4ig_debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:04","title":"Debrecent is bevette a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]