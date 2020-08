A Hyundai és a MOL közös budapesti sajtótájékoztatón jelentette be, hogy mostantól Hyundai Kona Electric autók is elérhetők a MOL Limo immár 450 autót számláló gépparkjában. Az autómegosztó szolgáltatás 30 darab jól felszerelt Kona Electric-kel gazdagodott, melyekben többek közt ülés- és kormányfűtés, tolatókamera, illetve Android Autó és Apple CarPlay támogatás is található.

© László Ferenc

A 39 kWh kapacitású akkumulátor a WLTP-szabvány szerint mintegy 305 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé. A 136 lóerős, illetve 395 Nm nyomatékú villanymotorral szerelt villanyautó 9,7 másodperc alatt gyorsul fel állóhelyzetből 100-as tempóra, a végsebessége pedig 155 km/h.

A kézfertőtlenítő sem hiányzik az autókból © László Ferenc

Az új típust a havi díjas felhasználók 95 forint/perc áron vehetik igénybe, az alkalmi felhasználók pedig percenként 119 forintért vezethetnek ilyen villanyautót. A Kona Electric hatótávolságából adódóan ideális lehet a Budapesten kívüli utakra is, a modell egy egész napra 15 999 forintért érhető el a havi díjas felhasználók számára (alkalmi felhasználóként: 19 999 forint).

© László Ferenc

Júniustól a hagyományos, percdíjas bérlési konstrukció mellett kedvező áron, napi díjas bérlés keretében is elérhető a MOL Limo. Így a felhasználók a Balatonra, a Velencei-tóra is kiruccanhatnak vagy bármilyen vidéki utazáshoz igénybe vehetik a cég autóit. Sőt, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren lévő dedikált parkolóhelyeket szintén újra használhatják a felhasználók.

© László Ferenc

A MOL autómegosztó szolgáltatásában a Hyundai Kona Electricen további elektromos autók is elérhetők, így például Smart EQ fortwo-t, Smart EQ forfourt, Volkswagen eUp-ot és BMW i3-at is vezethetnek a felhasználók. A hagyományos belsőégésű motoros gépparkban Volkswagen Up, Kia Picanto, Mercedes Benz A-osztály, Mercedes Benz CLA, Mercedes-Benz CLA Shoothing Brake és Hyundai Kona található. A percdíjak 60-103 forint magasságában kezdődnek.

