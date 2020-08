Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportorvos vizsgálat nélkül osztotta az igazolásokat.","shortLead":"A sportorvos vizsgálat nélkül osztotta az igazolásokat.","id":"20200805_Fegyverrel_valo_visszaeles_magyar_sportegyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63294e6-c8a0-4baf-afdf-fae4498eea6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Fegyverrel_valo_visszaeles_magyar_sportegyesulet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:46","title":"Engedély nélkül jutottak sportfegyverekhez, 29 ember ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ada2ec4-cdb7-4c90-8885-c9718631ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az idei Note-széria legerősebb változatából, a Note20 Ultrából csak 5G-s változatot készített. Ezt néztük meg a bemutató után.","shortLead":"A Samsung az idei Note-széria legerősebb változatából, a Note20 Ultrából csak 5G-s változatot készített. Ezt néztük meg...","id":"20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_foto_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ada2ec4-cdb7-4c90-8885-c9718631ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941fdbcd-b9dd-452d-b889-1c52bae3f72b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_foto_video","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:03","title":"Kézbe vettük a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy Note20 Ultrát – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa20eca-bf86-45e6-8d36-876ff2089165","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Posta új, a Magyar Rockklasszikusok című bélyegsorozatot ad ki, ennek első darabja az Omega slágerére emlékezik.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Posta új, a Magyar Rockklasszikusok című bélyegsorozatot ad ki, ennek első darabja az Omega slágerére...","id":"20200806_Hivatalos_postai_belyegre_kerult_a_Gyongyhaju_lany_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa20eca-bf86-45e6-8d36-876ff2089165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf923953-6459-4830-b8f9-30c14fa22b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Hivatalos_postai_belyegre_kerult_a_Gyongyhaju_lany_foto","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:19","title":"Hivatalos postai bélyegre került a Gyöngyhajú lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportos garázdaság bűntette miatt hallgattak ki egy 17 és egy 19 éves fiatalt.","shortLead":"Csoportos garázdaság bűntette miatt hallgattak ki egy 17 és egy 19 éves fiatalt.","id":"20200806_deak_teri_kettos_gyilkossag_gyanusitott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49ee31d-afb0-4670-9b7b-15cbd59b214c","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_deak_teri_kettos_gyilkossag_gyanusitott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:19","title":"Újabb két gyanúsítottja van a Deák téri késelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, újra megpróbálják összekapcsolni a migrációs és a koronavírus témáját.","shortLead":"Úgy tűnik, újra megpróbálják összekapcsolni a migrációs és a koronavírus témáját.","id":"20200806_Muller_Cecilia_sajtotajekoztato_migracios_nyomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349f6781-3cbd-48d9-bfba-f6d3f9f782c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Muller_Cecilia_sajtotajekoztato_migracios_nyomas","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:26","title":"Müller Cecília sajtótájékoztatót tart a migrációs nyomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban 194 ezer fölé emelkedett az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Az országban 194 ezer fölé emelkedett az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200805_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494beaea-25e0-4b67-805a-326498b17467","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag","timestamp":"2020. augusztus. 05. 21:55","title":"Két hónapja nem találtak annyi új fertőzöttet Franciaországban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit leteszteltetett, aki kapcsolatba került vele, így még egy embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit...","id":"20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf85222-ef34-44cb-8647-44c747404d60","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:09","title":"Az esztergomi Suzuki-gyár két dolgozója koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f06c2-54ad-4fe0-b1c5-bc530188ed35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caesar a legfeszültebb helyzeteket is oldani tudja.","shortLead":"Caesar a legfeszültebb helyzeteket is oldani tudja.","id":"20200806_Terapias_lama_bukkant_fel_az_amerikai_tunteteseken_meg_is_lett_a_kovetkezmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f06c2-54ad-4fe0-b1c5-bc530188ed35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f0a051-1247-4aa2-b815-c1e3be3dc3ce","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Terapias_lama_bukkant_fel_az_amerikai_tunteteseken_meg_is_lett_a_kovetkezmenye","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:58","title":"Terápiás láma bukkant fel az amerikai tüntetéseken, meg is lett a következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]