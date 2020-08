Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tiltakozóknak elegük van abból, ahogyan a kormány a koronavírust kezeli.","shortLead":"A tiltakozóknak elegük van abból, ahogyan a kormány a koronavírust kezeli.","id":"20200823_Izrael_tobb_tucat_embert_letartoztattak_a_Netanjahu_elleni_tomegtuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9168fb-2e7f-467d-99d8-60320a3c8320","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Izrael_tobb_tucat_embert_letartoztattak_a_Netanjahu_elleni_tomegtuntetesen","timestamp":"2020. augusztus. 23. 09:04","title":"Több tucat embert letartóztattak Jeruzsálemben a Netanjahu elleni tömegtüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","shortLead":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","id":"20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1e1e1a-6ed2-49f1-b02e-bfe0eeea00b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:13","title":"Media1: Az InfoRádió egykori felelős szerkesztője lehet az Index hírigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","shortLead":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","id":"20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b74984-363c-4a92-ae9e-4827d4f948d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Szigorít a fogyasztóvédelem: a raktártól a gyártóig mindenhol ellenőrizhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezalatt hat emberrel végzett a járvány, míg egy nappal korábban 18 áldozatot követelt az országban. ","shortLead":"Ezalatt hat emberrel végzett a járvány, míg egy nappal korábban 18 áldozatot követelt az országban. ","id":"20200823_egyesult_kiralysag_koronavirus_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225dcf93-071e-4f6f-ab7b-e6c60b37367b","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_egyesult_kiralysag_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:23","title":"1041 koronavírusost találtak a briteknél vasárnap, csökkent az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","shortLead":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","id":"20200823_Revesz_Niksz_X","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825d8e4-9104-40c7-94d2-4ff4c2c1ca68","keywords":null,"link":"/360/20200823_Revesz_Niksz_X","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:50","title":"Révész: Niksz X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump azt találta ki, biztosan az elnökválasztás utánra akarják halasztani a koronavírus gyógymódjának megtalálását, gyorsan engedélyt kapott a vérplazmakezelés.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump azt találta ki, biztosan az elnökválasztás utánra akarják halasztani...","id":"20200824_koronavirus_usa_fda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86974d65-2dfd-4b76-9a79-329823c44caa","keywords":null,"link":"/elet/20200824_koronavirus_usa_fda","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:43","title":"Rendkívüli engedélyt kapott az USA-ban a koronavírusosok vérplazmakezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha még mindig kísértene a 100 éve született, de papíron maradt sevres-i béke.","shortLead":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha...","id":"202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf42a8b-1eef-4c9a-8042-347da280c6f8","keywords":null,"link":"/360/202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:00","title":"Harcolni is kész a török elnök a Földközi-tenger mélyén felfedezett gázmezőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4bacdb-6cb6-4a6d-b37d-660bdfe3a506","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jack Sherman 64 éves volt, halálának oka egyelőre nem ismert. ","shortLead":"Jack Sherman 64 éves volt, halálának oka egyelőre nem ismert. ","id":"20200822_Meghalt_Red_Hot_Chili_Peppers_gitaros_Jack_Sherman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4bacdb-6cb6-4a6d-b37d-660bdfe3a506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26152c8e-913b-45a5-bb62-9180ecce59ca","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_Meghalt_Red_Hot_Chili_Peppers_gitaros_Jack_Sherman","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:15","title":"Meghalt a Red Hot Chili Peppers volt gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]