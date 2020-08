Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem találtak méreganyagot az orosz ellenzéki vezető szervezetében az őt kezelő kórház helyettes főorvosa szerint. Navalnij munkatársai viszont állítják: a politikus biztosan valamilyen szertől lett rosszul, és mérgezést emlegetett az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány vezetője.","shortLead":"Nem találtak méreganyagot az orosz ellenzéki vezető szervezetében az őt kezelő kórház helyettes főorvosa szerint...","id":"20200824_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ed72c1-bdeb-4682-a18a-93ea99b18c12","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:58","title":"Az orosz kórház szerint Navalnijt nem mérgezték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt ott, ahol eddig is volt: 0,6 százalékon.","shortLead":"Maradt ott, ahol eddig is volt: 0,6 százalékon.","id":"20200825_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7fb68d-5163-44f0-84ea-d14123bffdf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:49","title":"Nem változott a jegybanki alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","shortLead":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","id":"20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab23c8c3-a258-4e04-a156-cd2c93eafdef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:59","title":"Kiderült a zöld rendszámos új VW Golf GTE ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c206f4-0c23-45d5-a8b4-c34a0da275f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész azt mondta, meglepő dolgokat tudna közölni Vidnyánszky Attiláról.","shortLead":"A színművész azt mondta, meglepő dolgokat tudna közölni Vidnyánszky Attiláról.","id":"20200825_cserhalmi_gyorgy_a_szinhazi_szakma_teljes_leepitese_zajlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c206f4-0c23-45d5-a8b4-c34a0da275f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f4a8cf-a135-4edb-b4a1-7fea1c03d6d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_cserhalmi_gyorgy_a_szinhazi_szakma_teljes_leepitese_zajlik","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:29","title":"Cserhalmi György: A színházi szakma teljes leépítése zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","shortLead":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","id":"20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c20bc-8511-4bbc-8a76-1b6a36847ab5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:19","title":"Sikerült megfékezni a járványos gyermekbénulást Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkora az érdeklődés a karácsonyi holmik iránt, hogy már most válogathatnak a dekorációk közül az érdeklődők az egyik brit áruházláncnál.","shortLead":"Akkora az érdeklődés a karácsonyi holmik iránt, hogy már most válogathatnak a dekorációk közül az érdeklődők az egyik...","id":"20200825_A_koronavirus_miatt_mar_most_azon_porognek_az_emberek_hogy_diszitsek_fel_a_lakasukat_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348fffbc-fe62-4174-893d-ee303d0b58ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_A_koronavirus_miatt_mar_most_azon_porognek_az_emberek_hogy_diszitsek_fel_a_lakasukat_karacsonykor","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:59","title":"A koronavírus miatt már most azon pörögnek az emberek, hogyan díszítsék fel a lakásukat karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","shortLead":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","id":"20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad21a581-84d7-465c-bb61-308b91d36d11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:51","title":"Ziccer volt a hétvégi M7-es a rendőrségi kamerás autóknak – itt a legújabb válogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd619f7c-11b7-4521-b707-bd7b66e36e1b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus a tavaly bemutatott ZenFone 6 folytatásaként idén két telefonnal is előrukkolt: a ZenFone 7 és a ZenFone 7 Próval, amelyek között nem sok különbséget találhatunk.","shortLead":"Az Asus a tavaly bemutatott ZenFone 6 folytatásaként idén két telefonnal is előrukkolt: a ZenFone 7 és a ZenFone 7...","id":"20200826_asus_zenfone_7_pro_zenfone_7_bemutato_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd619f7c-11b7-4521-b707-bd7b66e36e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b78f6af-75ea-49ac-8a4a-f61c96a16440","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_asus_zenfone_7_pro_zenfone_7_bemutato_specifikacio","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:33","title":"Hatalmas akkumulátor, bivalyerős processzor: megjött az Asus új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]