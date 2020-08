Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán. Ezért is fontos a megállapodás a közös jelöltekről, akik mögé viszont nem lehet fél szívvel beállni, ha a fideszes ellenfél legyőzése a tét.","shortLead":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán...","id":"202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbd3de8-467f-4560-b6dd-018468ea9825","keywords":null,"link":"/360/202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:15","title":"Gyurcsánynak már van jelöltje? Nem lesz könnyű, de kötelező minimum az ellenzéki összefogás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Hende Csaba és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is találkozott a hétvégén a koronavírusos kommunikációs vezetővel.

","shortLead":"A fideszes Hende Csaba és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is találkozott a hétvégén a koronavírusos kommunikációs vezetővel.

","id":"20200828_koronavirus_jarvany_hollik_istvan_hende_csaba_nacsa_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83459b9-0b23-4f0f-a0cc-9d18e7ec902b","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_koronavirus_jarvany_hollik_istvan_hende_csaba_nacsa_lorinc","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:27","title":"Újabb politikusok kerültek karanténba, miután találkoztak Hollikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","shortLead":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","id":"20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98950fa-c7dc-4d23-9ab6-604edb047390","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:37","title":"Ortodox zsidó férfiak kérésére ültettek el egy nőt, most beperli a légitársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ebből a szempontból szerencsés helyzetben lévő kerület a feladatra egy projektcéget is alapított. ","shortLead":"Az ebből a szempontból szerencsés helyzetben lévő kerület a feladatra egy projektcéget is alapított. ","id":"202035_bbsz_ingatlan_pokorni_anyeresegre_hajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80cd257-d379-4477-b701-c99f29994d30","keywords":null,"link":"/360/202035_bbsz_ingatlan_pokorni_anyeresegre_hajt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:55","title":"Budapest egyik legdrágább területén kezd ingatlanfejlesztésbe a Hegyvidéki Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b0433c-ecb5-4959-877d-b45a9ce92e50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester helyettese válaszolt az államtitkárnak. Mészáros stadionjáról is szó esett.","shortLead":"A főpolgármester helyettese válaszolt az államtitkárnak. Mészáros stadionjáról is szó esett.","id":"20200828_Dorosz_Furjesnek_az_autosuldozes_butasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b0433c-ecb5-4959-877d-b45a9ce92e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f6710c-af85-4845-a34e-0647dfb4facc","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Dorosz_Furjesnek_az_autosuldozes_butasag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:28","title":"Dorosz Fürjesnek: A budapestiek nem fogják elhinni, hogy csak Karácsony óta vannak dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","shortLead":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","id":"20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76ba385-50d0-4192-9532-a639132b8e94","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:05","title":"Az Alapjogokért Központ szervezte a partit, ami után több kormánytag is karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kupagyőztes Budapest Honvéd hosszabbításban 2-1-re legyőzte finn vendégét, az Inter Turku együttesét a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. A Fehérvár tizenegyesekkel ment tovább.","shortLead":"A kupagyőztes Budapest Honvéd hosszabbításban 2-1-re legyőzte finn vendégét, az Inter Turku együttesét a labdarúgó...","id":"20200828_foci_europa_liga_honved_fehervar_puskas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687496d0-e661-49d6-8428-b11a9bb71152","keywords":null,"link":"/sport/20200828_foci_europa_liga_honved_fehervar_puskas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 05:49","title":"Két magyar csapat továbbjutott az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]