[{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank azt vizsgálta, hogy a társaság megfelelt-e a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvénynek.\r

","shortLead":"A jegybank azt vizsgálta, hogy a társaság megfelelt-e a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló...","id":"20200829_birsag_Takarek_Jelzalogbank_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0921a94-6a34-4bff-bf63-1a4187a9ae2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_birsag_Takarek_Jelzalogbank_MNB","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:31","title":"Milliós bírságot kapott a Takarék Jelzálogbank az MNB-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új tanévbe az iskolák. Van ugyan minisztériumi protokoll, de a régi, korszerűtlen épületekben működő iskolákban erősen kérdéses a megvalósíthatósága, ráadásul sokak szerint nem is elég konkrét. A bizonytalanságok ellenére azonban többek szerint fontos lenne normálisan elindítani a tanévet, és ha romlik a helyzet, legalább az alsóban elkerülni a teljes leállást.","shortLead":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új...","id":"20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e54a4-fcac-4a62-b935-e3fc04feb1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:30","title":"Maszkviselés az első falatig és óra után padot fertőtlenítő diákok - így indul a rendkívüli tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","shortLead":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","id":"20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7a9c7-9fa1-40e8-9e31-4d4b43e5e648","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:32","title":"Egyszerűen leemelte egy ház tetejét a tornádó Veronában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as tömegszámú vasizotópokat találtak az óceán fenekén.","shortLead":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as...","id":"20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677961b0-6cba-4d34-b9ee-dd3b8f7dcf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:03","title":"33 000 éves csillagport találtak az óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07264777-b717-488d-a64f-0d5e1d0eb83d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincsenek nagy robbanások, nincs cunami vagy más látványos katasztrófa, de a háború és járvány sújtotta Jemen így is a földi pokol, ahol a szenvedés évek óta a mindennapok része. És ebből a szenvedésből aránytalanul sok jut a legkisebbeknek. Jemen ma a világ azon országainak az egyike, ahol a legveszélyesebb gyereknek lenni. Az ő arcukon keresztül talán megérthetünk valamit abból, hogy mi történik a világnak ezen az elfeledett részén. ","shortLead":"Nincsenek nagy robbanások, nincs cunami vagy más látványos katasztrófa, de a háború és járvány sújtotta Jemen így is...","id":"20200830_Jemen_gyermeksorsok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07264777-b717-488d-a64f-0d5e1d0eb83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd83045-44d0-4b9d-bfd2-0ce486f67202","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Jemen_gyermeksorsok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:00","title":"Ezek a képek nem véletlenül fogják sokkolni: közel visznek a földi pokolhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ee05ea-7136-4d59-af2c-c135efaf8c73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy toszkán üdülőhelyen tomboló vihar csavart ki egy fát, amely a táborozókra dőlt.","shortLead":"Egy toszkán üdülőhelyen tomboló vihar csavart ki egy fát, amely a táborozókra dőlt.","id":"20200830_Fa_dolt_egy_csaladra_egy_olasz_kempingben_meghalt_egy_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ee05ea-7136-4d59-af2c-c135efaf8c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546abc73-66c8-412b-9a09-c851d4d0ba05","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Fa_dolt_egy_csaladra_egy_olasz_kempingben_meghalt_egy_kislany","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:52","title":"Fa dőlt egy családra egy olasz kempingben, meghalt két kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96432aa3-790b-4470-8ecb-925681a983e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ponza szigetén rögzítette egy térfigyelő kamera a megdöbbentő jelenetet.","shortLead":"Ponza szigetén rögzítette egy térfigyelő kamera a megdöbbentő jelenetet.","id":"20200829_video_robbanas_motorcsonak_Olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96432aa3-790b-4470-8ecb-925681a983e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa97ab83-98fa-4626-a3ed-f70f71f93994","keywords":null,"link":"/elet/20200829_video_robbanas_motorcsonak_Olaszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:23","title":"Felrobbant egy motorcsónak, vízbe repített egy nőt a detonáció – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alacsony koncentrációban az ózon képes hatástalanítani a koronavírus-részecskéket – mutatták ki kísérleteikben japán kutatók.","shortLead":"Alacsony koncentrációban az ózon képes hatástalanítani a koronavírus-részecskéket – mutatták ki kísérleteikben japán...","id":"20200831_koronavirus_semlegesitese_ozon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db355703-f460-47a7-8207-bae2be1aed2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_semlegesitese_ozon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:03","title":"Tudósok kimondták: a koronavírus ellen valóban hatékony az ózon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]