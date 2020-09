Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint az esetek több mint 90 százaléka hatvan év alatti korosztályból kerül ki, most tehát nem idős emberek betegednek meg, mint tavasszal.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint az esetek több mint 90 százaléka hatvan év alatti korosztályból...","id":"20200901_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b63dda-17ea-45e3-9ef2-7ab5b4bb795e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:36","title":"Szlávik szerint a koronavírus ellen nem lesz kötelező védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wikipédia bárki általi bővíthetősége egyszerre áldás és átok. Ezúttal egy olyan felhasználó munkája váltott ki komoly dilemmát, aki olyan bejegyzésekkel bővítette a platformot, melyeket nem is érthet.","shortLead":"A Wikipédia bárki általi bővíthetősége egyszerre áldás és átok. Ezúttal egy olyan felhasználó munkája váltott ki komoly...","id":"20200831_wikipedia_szocikk_enciklopedia_scots_idegen_nyelv_nepcsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20120533-8e11-4ce3-9e66-97b2d5b280cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_wikipedia_szocikk_enciklopedia_scots_idegen_nyelv_nepcsoport","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:03","title":"27 ezer Wikipédia-szócikket írt egy 19 éves fiú, olyan nyelven, amit nem is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer méretűre eddig talán még nem növesztették. ","shortLead":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer...","id":"20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb9b006-08f7-4878-b18d-25af4f2408cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:15","title":"Teherautó méretű óriás VW Bogarat építettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak rendelkezésre ahhoz, hogy a szakemberek felvegyék a harcot az erdőirtókkal – hívja fel a figyelmet a küzdelemhez nagyteljesítményű számítógépekkel hozzájáruló Lenovo.","shortLead":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak...","id":"20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470e8cb-adf0-4a3c-afa1-24f7c460e823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:33","title":"Drónokat küldenek az erdőirtásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","shortLead":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","id":"20200901_bika_dizajnerdrog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4e927e-640c-4d00-a611-9d16c41624d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bika_dizajnerdrog","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:11","title":"21 emberrel végzett eddig a bika nevű új drog Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megállapodott néhány kiadóval, hogy összekötik a felhasználói profilokat a híroldalak előfizetői fiókjaival. Az eredmény: 111 százalékos növekedés.","shortLead":"A Facebook megállapodott néhány kiadóval, hogy összekötik a felhasználói profilokat a híroldalak előfizetői fiókjaival...","id":"20200831_facebook_hirek_media_tartalomfogyasztas_elofizetes_fizetofal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937094e0-d30d-4c87-a57e-a577187f7570","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_facebook_hirek_media_tartalomfogyasztas_elofizetes_fizetofal","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:03","title":"Kitalált egy trükköt a Facebook, hogy több valódi hírt olvassunk – és bejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","shortLead":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","id":"20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee87d86-4ec3-47ca-9acb-ae83baa6df9d","keywords":null,"link":"/sport/20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:10","title":"Egyedül akarta átúszni a La Manche csatornát, nyolc óra keresés után találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a481bb8-d335-4446-b645-d8aff928b430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az Apple-kütyükkel rendelkezők vonzóbbak a randiappok használói szemében, mint azok, akik nem ilyen termékeket használnak.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az Apple-kütyükkel rendelkezők vonzóbbak a randiappok használói szemében, mint azok, akik nem...","id":"20200831_apple_iphone_randizas_tarskereso_app_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a481bb8-d335-4446-b645-d8aff928b430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd12933-a9de-42f5-84b6-7e0db11bc861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_apple_iphone_randizas_tarskereso_app_alkalmazas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:03","title":"Nagyobb esélye van a társkeresőkön, ha iPhone-t vagy Samsungot használ – állítja egy kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]