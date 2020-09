Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e3f6626-7030-4f0a-9d9c-63d42ec14de3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Visszaesik a forgalom a beutazási korlátozások miatt, és folyamatosan törlik a járatokat is.","shortLead":"Visszaesik a forgalom a beutazási korlátozások miatt, és folyamatosan törlik a járatokat is.","id":"20200903_ferihegy_liszt_ferenc_nemzekozi_repuloter_jarattorlesek_visszaeso_forgalom_utasok_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3f6626-7030-4f0a-9d9c-63d42ec14de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3164634a-f486-4263-8079-7810fb193164","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_ferihegy_liszt_ferenc_nemzekozi_repuloter_jarattorlesek_visszaeso_forgalom_utasok_repules","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:45","title":"Legfeljebb háromezer utasra számítanak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visegrádi országok turistáinak adott engedmény is kölcsönös – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A visegrádi országok turistáinak adott engedmény is kölcsönös – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.","id":"20200901_szijjarto_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44adac8-e664-4537-a0d4-6462bb9dc139","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_szijjarto_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:10","title":"Szijjártó a határzárról: ingázni még lehet, de kevesebb a határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","shortLead":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","id":"20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749dcb25-17dc-4aed-bd74-a74426b48baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:22","title":"A magyar háztartások 300 milliárd forinttal húzták meg a nadrágszíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A bizonytalanná váló munkájuk megtartása érdekében sokan szeghetnek szabályokat egy felmérés szerint. A csökkenő bérek szintén rosszul hatnak.","shortLead":"A bizonytalanná váló munkájuk megtartása érdekében sokan szeghetnek szabályokat egy felmérés szerint. A csökkenő bérek...","id":"20200901_koronavirus_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2395fcc-6fc2-4919-a48d-ae2abbb02e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_koronavirus_korrupcio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:39","title":"Korrupciót is vihet a koronavírus a cégek életébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és bírságok száma.\r

