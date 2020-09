Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake nevű chipjeit használják. ","shortLead":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake...","id":"20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21db0cd6-2a58-4979-a511-59120fa5a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 18:23","title":"12 óra üzemidő, mozgásérzékelő, új Intel chipek: ilyenek lettek az Asus Tiger Lake laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1bc703-2b09-4d72-9ee5-ce5e2b4adc9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok újdonsággal bővült a Facebook Horizon nevű felülete, melybe csak az léphet be, aki megfelelő VR-eszközökkel rendelkezik.","shortLead":"Sok újdonsággal bővült a Facebook Horizon nevű felülete, melybe csak az léphet be, aki megfelelő VR-eszközökkel...","id":"20200902_facebook_horizon_virtualis_valosag_vr_szolgaltatas_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb1bc703-2b09-4d72-9ee5-ce5e2b4adc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef949654-6539-44a9-a18f-7b227543b560","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_horizon_virtualis_valosag_vr_szolgaltatas_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:03","title":"Épül-szépül a Facebook új világa, ahova nem léphet be bárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","shortLead":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","id":"20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd1f22-92be-4151-9a45-6d6466a5c850","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:21","title":"Olasz méregzsákok: két új sportos Fiat 500 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d4537e-4232-48ad-9601-6082c95c3da2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az U21-es válogatottal játszottak volna holnap edzőmeccset, az elmarad.","shortLead":"Az U21-es válogatottal játszottak volna holnap edzőmeccset, az elmarad.","id":"20200902_A_budafoki_NB_Ies_futballklubnal_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d4537e-4232-48ad-9601-6082c95c3da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c70d59-ef3f-40fe-a444-8fe544e3116c","keywords":null,"link":"/sport/20200902_A_budafoki_NB_Ies_futballklubnal_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:26","title":"A budafoki NB I-es futballklubnál is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó fia a windsori karantént elhagyva Balmoralba utazott, hogy beszámoljon a fejleményekről.","shortLead":"A brit uralkodó fia a windsori karantént elhagyva Balmoralba utazott, hogy beszámoljon a fejleményekről.","id":"20200903_Valsagtanacskozast_tartott_az_Epsteinbotrany_miatt_Andras_herceg_es_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb051e3f-a528-4392-b4d8-0b316ef20ab4","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Valsagtanacskozast_tartott_az_Epsteinbotrany_miatt_Andras_herceg_es_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:41","title":"Válságtanácskozást tartott az Epstein-botrány miatt András herceg és Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az innovációs minisztériumban alapos szakmai segédletet állítottak össze a vállalkozások számára arról, hogyan érdemes működni a járványban mind üzleti, mind egészségvédelmi szempontból. ","shortLead":"Az innovációs minisztériumban alapos szakmai segédletet állítottak össze a vállalkozások számára arról, hogyan érdemes...","id":"20200903_A_kormany_kisokost_keszitett_a_jarvany_elleni_hetkoznapi_kuzdelemhez_mar_csak_be_kene_tartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae738f5-d662-4376-8c50-aed3cf4ac3f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_A_kormany_kisokost_keszitett_a_jarvany_elleni_hetkoznapi_kuzdelemhez_mar_csak_be_kene_tartani","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:28","title":"A kormány kisokost készített a járvány elleni hétköznapi küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f268200-58cc-4a07-984d-5b5088aadd1d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A protokollt engedelmesen végrehajtó társból a találgatások szerint háttérhatalommá vált Basar Asszad szíriai elnök felesége, Aszma, akiről nem hiszik, hogy ne tudna a férje rezsimje által elkövetett kegyetlenségekről.","shortLead":"A protokollt engedelmesen végrehajtó társból a találgatások szerint háttérhatalommá vált Basar Asszad szíriai elnök...","id":"202031_aszma_asszad_asivatag_rozsajabol_apokol_first_ladyje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f268200-58cc-4a07-984d-5b5088aadd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7d97e-d695-498a-8705-cb23c7ad6d08","keywords":null,"link":"/360/202031_aszma_asszad_asivatag_rozsajabol_apokol_first_ladyje","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:30","title":"Asszad felesége, aki a sivatag rózsájából a szíriai pokol first ladyje lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","shortLead":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","id":"20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549f1ee-e14d-46bc-bcea-630b664d2a00","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Koronavírus: 301 új fertőzött, egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]