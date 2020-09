Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi vágyaiból a jegybank elnöke, aki még a minap is abban reménykedett, hogy a járványt visszaesés nélkül át lehet vészelni. ","shortLead":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi...","id":"202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c288cec0-8108-4767-8118-1761ddef8ea2","keywords":null,"link":"/360/202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:00","title":"Elszálló költségvetés, pangó beruházások: mélyponton a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most már csak húsz évet kell ülniük az újságíró brutális meggyilkolásáért.","shortLead":"Most már csak húsz évet kell ülniük az újságíró brutális meggyilkolásáért.","id":"20200907_Hasogdzsi_szaud_arabia_mohamed_bin_szalman_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b61f0d-c66f-4fb0-970b-4fe7255984e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Hasogdzsi_szaud_arabia_mohamed_bin_szalman_gyilkossag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:16","title":"Hasogdzsi-ügy: eltörölték öt elkövető halálbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 91 éves papot kórházban ápolják.","shortLead":"A 91 éves papot kórházban ápolják.","id":"20200907_filaret_koronavirus_ukrajna_pap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db21fac5-bce6-469b-9318-d2d3f47a6c84","keywords":null,"link":"/elet/20200907_filaret_koronavirus_ukrajna_pap","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:42","title":"Megfertőződött az ukrán főpap, aki szerint a koronavírus a melegházasságok miatt terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szeretnivaló, önmagát lustának kikiáltó ember, nagy európai humanista. Egy véletlen folytán lett – mellesleg Oscar-díjas – filmrendező, aki nem nagyon szeret moziba járni, és olyan sokat dolgozott Magyarországon, hogy köztársasági keresztet is kapott. Jiří Menzel filmjei és szellemisége tovább él, még ha legendás barátja, Szabó István szerint le is zárult egy korszak a halálával.



","shortLead":"Szeretnivaló, önmagát lustának kikiáltó ember, nagy európai humanista. Egy véletlen folytán lett – mellesleg...","id":"20200907_Lezarult_egy_korszak_amikor_az_emberek_meg_tudtak_nevetni_magukon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c931ecd2-dcf4-4e29-87be-715c83253a08","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Lezarult_egy_korszak_amikor_az_emberek_meg_tudtak_nevetni_magukon","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:00","title":"Jirí Menzel halálával lezárult egy korszak, amikor még tudtunk nevetni magunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b056e5-8179-40d2-8a90-4f12aa8dbb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szépen nő a csomagolásmentes boltok forgalma Európában.","shortLead":"Szépen nő a csomagolásmentes boltok forgalma Európában.","id":"20200908_Hamarosan_milliard_euros_biznisz_lehet_a_csomagolasmentesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b056e5-8179-40d2-8a90-4f12aa8dbb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7223b-bf12-4bdf-a0f2-b0411be8c105","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_Hamarosan_milliard_euros_biznisz_lehet_a_csomagolasmentesseg","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:52","title":"Hamarosan milliárd eurós biznisz lehet a csomagolásmentesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a 11-es főverziójú Android. A legújabb szoftvert nem csak Google Pixel telefonokra lehet letölteni.","shortLead":"Elérhetővé vált a 11-es főverziójú Android. A legújabb szoftvert nem csak Google Pixel telefonokra lehet letölteni.","id":"20200908_android_11_megjelenes_letoltes_operacios_rendszer_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6698045b-6090-4769-9609-91cccdcf1aa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_android_11_megjelenes_letoltes_operacios_rendszer_frissites","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:03","title":"Milyen mobilja van? Megjelent az Android 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc2df6-0e86-4e35-936d-f52f16a01569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom első verzióját mindenféle kütyün elindították már a lelkes modderek. Ezúttal egy olyan terméken sikerült, amire valószínűleg nem sokan gondolnának.","shortLead":"A Doom első verzióját mindenféle kütyün elindították már a lelkes modderek. Ezúttal egy olyan terméken sikerült, amire...","id":"20200907_doom_futtatasa_terhessegi_teszt_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc2df6-0e86-4e35-936d-f52f16a01569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d6e00-a24d-4e1a-9028-dc9ea1a1cad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_doom_futtatasa_terhessegi_teszt_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:03","title":"Ott is elfut a Doom, ahol nem gondolná: egy terhességi teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]