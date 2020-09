Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Péter korábban a szószékről is akarta támogatni a betelepítési kvótát.","shortLead":"Cseh Péter korábban a szószékről is akarta támogatni a betelepítési kvótát.","id":"20200907_colibatus_pap_cseh_peter_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d48bb6-f755-4380-9472-cc52bdf2a4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_colibatus_pap_cseh_peter_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:28","title":"A cölibátus feloldását kéri Ferenc pápától egy magyar pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedik az átlagkereset, amihez a képviselői alapbért kötötték. ","shortLead":"Emelkedik az átlagkereset, amihez a képviselői alapbért kötötték. ","id":"20200908_kepviseloi_beremelkedes_alapber_atlagber_orszaggyulesi_kepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d20584-3ea2-4403-9111-41b1127760ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_kepviseloi_beremelkedes_alapber_atlagber_orszaggyulesi_kepviselok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:47","title":"Jövőre százezrekkel többet vihetnek haza a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem nyitotta fel őket.","shortLead":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem...","id":"20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756c2743-a3bd-41a1-b8a2-11daf92ed060","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:03","title":"2500 éves, még érintetlen szarkofágokat ástak ki Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi oldalán. Az iskolában távoktatásra tértek át.","shortLead":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi...","id":"20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47dda49-079f-4505-8450-184bf3763694","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:41","title":"Karanténba került egy berettyóújfalui szakiskola minden egyes dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik V) vakcina első tétele – közölte az orosz egészségügyi minisztérium keddre virradóra. A védőoltást eddig mindössze pár tucat önkéntesen tesztelték.","shortLead":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik...","id":"20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f0633-d4c3-4abb-878b-7ad73910d4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:03","title":"Forgalomba került a koronavírus elleni orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már négyezer fölött van.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már négyezer fölött van.","id":"20200907_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2592a1-4df3-454d-9e77-6b40386693de","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:28","title":"576 új koronavírus-fertőzöttet találtak, 1 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20200906_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2142b2d3-026b-4a6b-9a18-dd079381b0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:08","title":"Érkezik a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8","c_author":"Csányi Nikolett - Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem függetlenségéért. A demonstrálók között megjelent Máté Gábort, Nagypál Gábort, Zsótért Sándort és Mácsai Pált kérdeztük arról, hogy mit jelenthet a nemzeti-keresztény színház, amelyet Vidnyánszky Attila számonkér az egyetem jelenlegi vezetőin. Videó. ","shortLead":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d38753d-5986-4d3d-a6bd-07a3126d3328","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:30","title":"Mácsai: \"Hogy egy szerzőnek mi a világnézete, az nem egy színházi kérdés\" – videó az élőláncról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]