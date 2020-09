Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn válik hivatalossá Szigliget polgármesteri posztjáért indulók listája. A jelöltek között ott van a település lemondott vezetőjének fia, Balassa Bálint is, aki eddig önkormányzati képviselő volt.","shortLead":"Hétfőn válik hivatalossá Szigliget polgármesteri posztjáért indulók listája. A jelöltek között ott van a település...","id":"20200911_szigliget_lemondott_balassa_fia_is_indulhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a638b9-3d88-4aa2-925c-96b72bea3c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_szigliget_lemondott_balassa_fia_is_indulhat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:23","title":"Fia válthatja a lemondott szigligeti polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3346ddc0-5363-4237-9822-30217d68be27","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint egy hetet töltöttünk a New World világában, abban a játékban, amely az e-kereskedelmi nagyágyú Amazon videojátékos terveinek első, komolyabb vállalkozása. Az MMO, vagyis más felhasználók által uralt, így mindenképp internetet igénylő szoftvert havidíj nélkül lehet majd elérni. Feltéve, hogy a sok országban új erőre kapott koronavírus-járvány miatt nem kell megint elhalasztani.","shortLead":"Több mint egy hetet töltöttünk a New World világában, abban a játékban, amely az e-kereskedelmi nagyágyú Amazon...","id":"20200912_amazon_games_new_world_preview_teszt_kritika_mmorpg_online_szerepjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3346ddc0-5363-4237-9822-30217d68be27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad9c6e8-8d06-4139-a5ad-0c1b1bdb3a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_amazon_games_new_world_preview_teszt_kritika_mmorpg_online_szerepjatek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Szép és jó az Amazon új világa, csak nehogy elvigye a Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű, hogy a súlyosbodó koronavírus-járvánnyal kapcsolatban nyilatkozik majd.\r

","shortLead":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű...","id":"20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eca2cdb-f0d4-4f1c-84fc-55176df2d227","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:33","title":"Orbán Viktor este nyilatkozik az M1-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","shortLead":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","id":"20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46b8048-09e2-4126-b795-c87689198a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:17","title":"Elárulta az ügyészség, mi állt a Szijjártó Péter elleni feljelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Orbán Viktor szerint a fővárosnak van szabadon felhasználható százmilliárd forintja, amit a budapestiek megsegítésére kellene fordítani, a főpolgármester ezt határozottan cáfolja. ","shortLead":"Bár Orbán Viktor szerint a fővárosnak van szabadon felhasználható százmilliárd forintja, amit a budapestiek...","id":"20200913_Karacsony_szerint_teved_a_miniszterelnok_Nincs_szabad_100_milliardunk_150_milliardos_minuszban_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee84ceb-4bd7-4e96-a2de-4aceb3ab9137","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Karacsony_szerint_teved_a_miniszterelnok_Nincs_szabad_100_milliardunk_150_milliardos_minuszban_vagyunk","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:59","title":"Karácsony szerint nemhogy 100 milliárdja nincs Budapestnek, de 150 milliárdos mínuszban van a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készüljünk fel arra, hogy a megbetegedések száma tovább fog nőni, de a sikerességet a megmentett életek számában lehet majd lemérni. Minden országban emelkedni fog a betegek száma, a jól védekező országokban viszont a kormányok meg fogják tudni védeni az emberek életét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az m1-en sugárzott interjújában. Megerősítette, hogy amíg nem kezd jelentősen emelkedni a halálesetek száma, fel sem merül az iskolák bezárása. ","shortLead":"Készüljünk fel arra, hogy a megbetegedések száma tovább fog nőni, de a sikerességet a megmentett életek számában lehet...","id":"20200912_Orban_Viktor_nyilatkozik_az_m1en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437ac75f-7a69-4ada-b25b-186aa69af2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Viktor_nyilatkozik_az_m1en","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:07","title":"Orbán Viktor: Nem állhat le az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c71a287-fb75-40f9-9e2b-46e32f18b18c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Viktorija Azarenkának sikerült, Oszaka Naomival találkozik majd.","shortLead":"Viktorija Azarenkának sikerült, Oszaka Naomival találkozik majd.","id":"20200911_Serena_Williamst_kellett_legyozni_a_US_Opendontoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c71a287-fb75-40f9-9e2b-46e32f18b18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a62432-e025-4ad6-8205-21229b876886","keywords":null,"link":"/sport/20200911_Serena_Williamst_kellett_legyozni_a_US_Opendontoert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:50","title":"Serena Williamst kellett legyőzni a US Open-döntőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ea5047-01be-4f09-85c4-f4f3e7989fd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomáciai kapcsolatokat rendező egyezményt az amerikai Fehér Házban írják majd alá, szeptember 15-én.","shortLead":"A diplomáciai kapcsolatokat rendező egyezményt az amerikai Fehér Házban írják majd alá, szeptember 15-én.","id":"20200911_bahrein_izrael_beke_diplomacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ea5047-01be-4f09-85c4-f4f3e7989fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7424de-b749-4867-a4be-93d1b5c98fe8","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_bahrein_izrael_beke_diplomacia","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:32","title":"Bahrein is békeegyezményt ír alá Izraellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]