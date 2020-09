Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint az Index is megerősítette, hogy többen megfertőződtek. ","shortLead":"A lap szerint az Index is megerősítette, hogy többen megfertőződtek. ","id":"20200915_koronavirus_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefe075f-3115-4a9e-898f-afc903b92f06","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_index","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:54","title":"Media1: Hárman is koronavírusosak az Indexnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for Every Fan) sokat elárul.","shortLead":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for...","id":"20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d878968-cfda-424f-a758-7df41ae4ecf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:33","title":"Nagy rajongóinak készül valamivel jövő hétre a Samsung, az olcsó S20 lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az iskolákat és az óvodákat.","shortLead":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az iskolákat és az óvodákat.","id":"20200915_jarasi_hivatal_ellenores_iskola_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6774dbd6-af25-4c3a-803c-ceb05b4d7688","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_jarasi_hivatal_ellenores_iskola_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:04","title":"A járási hivatalok ellenőrzik az iskolákat, betartják-e a járványügyi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94304808-9d6a-4f35-bf15-849a3a0a875d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon fontos kérdéseket feszeget az interjúkban.","shortLead":"Nagyon fontos kérdéseket feszeget az interjúkban.","id":"20200914_Elokerult_egy_video_amelyen_az_ifju_Keanu_Reeves_egy_plussmacifesztivalrol_tudosit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94304808-9d6a-4f35-bf15-849a3a0a875d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550ada65-8f14-40a2-b0b3-0dc435ee6cb4","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Elokerult_egy_video_amelyen_az_ifju_Keanu_Reeves_egy_plussmacifesztivalrol_tudosit","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:53","title":"Előkerült egy videó, amelyen az ifjú Keanu Reeves egy plüssmacifesztiválról tudósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki volt elégedett az új vásárlási formával.","shortLead":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki...","id":"20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27931d2-210b-42be-89c4-16e2fb7223b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:49","title":"A magyarok több mint felének még mindig frusztráló a neten vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","shortLead":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","id":"20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0ffe7e-b955-4543-97d1-045b3377037f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 04:48","title":"Akár úszni is lehet a világ leghosszabb pickupjának platóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok is vannak, amelyekre kevesebben várnak.","shortLead":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok...","id":"20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57122aff-d206-4816-aeca-178188e6c550","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:45","title":"Van olyan műtét, amelyre nagyon megnőttek a várólisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231fea96-d214-4397-8ffb-4d051484bda4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a csontjai, de szervei, köztük az orra is viszonylag épen megmaradt annak a barlangi medvének, amely mintegy 39 ezer évvel ezelőtt pusztulhatott el. A Jakutszki Egyetem munkatársai szerint óriási jelentősége van a most feltárt maradványnak. ","shortLead":"Nemcsak a csontjai, de szervei, köztük az orra is viszonylag épen megmaradt annak a barlangi medvének, amely mintegy 39...","id":"20200914_Meg_a_belso_szervei_is_megvannak_annak_a_39_ezer_eves_barlangi_medvenek_amit_Sziberiaban_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231fea96-d214-4397-8ffb-4d051484bda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63c68ef-1e65-40c0-877b-6e0da235b543","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meg_a_belso_szervei_is_megvannak_annak_a_39_ezer_eves_barlangi_medvenek_amit_Sziberiaban_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:21","title":"Még a szervei is megvannak annak a 39 ezer éves barlangi medvének, amit Szibériában találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]