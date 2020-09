Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e6d186f-6975-44c7-bf2f-a4eb9e7a0aae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy darabig nem lesz se edzés, se meccs.","shortLead":"Egy darabig nem lesz se edzés, se meccs.","id":"20200914_koronavirus_jarvany_covid19_mol_pick_szeged_kezilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d186f-6975-44c7-bf2f-a4eb9e7a0aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38610e2e-06ee-45a3-bd59-9c087306d273","keywords":null,"link":"/sport/20200914_koronavirus_jarvany_covid19_mol_pick_szeged_kezilabda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:52","title":"Karanténba került a teljes szegedi kézilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","shortLead":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","id":"20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41df563-d850-4ca1-9bf3-6c6b17d8bc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:18","title":"Elismerte a gyermekpornográfiáról szóló vádakat az egykori német válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jógastúdiójáról is ismert Daganatos.hu például az alapítványok közül a negyedik legtöbb pénzt kapta idén a felajánlott egy százalékokból, 103 millió forintot.","shortLead":"A jógastúdiójáról is ismert Daganatos.hu például az alapítványok közül a negyedik legtöbb pénzt kapta idén...","id":"20200914_adofelajanlas_visszaeles_daganatos_hu_gyermekmento_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d40b8c-7ac5-45b3-bf99-0481aebc2864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_adofelajanlas_visszaeles_daganatos_hu_gyermekmento_alapitvany","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:27","title":"Még mindig adófelajánlások százmilliói érkeznek korábban visszaélésen kapott alapítványokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai szerint élő Donald Trump mögé. Mostani magánéleti és pénzügyi botránya a legrosszabbkor jöttek az újraválasztásáért küzdő elnöknek. Különösen, hogy exügyvédje, Michael Cohen új könyvében azt állítja, már 2016-ban is egy potenciális szexbotrány eltussolásáért cserébe támogatta őt a vallási véleményvezér.","shortLead":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai...","id":"20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc14902-fb9f-41f4-ac36-521073f8ae32","keywords":null,"link":"/360/20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:00","title":"Trump keresztény szövetségesének szentháromsága: szex, pénz, jacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját fejlesztésű operációs rendszere fut majd. A szoftver most egy okosóra prototípusán látható.","shortLead":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját...","id":"20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce284a-c627-482b-bbcc-b8f5243b7c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:03","title":"Hogy milyen a Huawei saját operációs rendszere? Videón a HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","shortLead":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","id":"20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2d9f47-405e-430b-8780-9335ecdbd2cb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Trump már azt is tudja, ki tehet a kaliforniai erdőtüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lényegileg, filozófiáját tekintve másképp képzelik el az oktatást a kuratórium tagjai, mondta a Nemzeti Színház igazgatója. ","shortLead":"Lényegileg, filozófiáját tekintve másképp képzelik el az oktatást a kuratórium tagjai, mondta a Nemzeti Színház...","id":"20200914_Bayer_Show_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd8c590-443a-4a38-aa3f-e9269aefd545","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Bayer_Show_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:07","title":"Vidnyánszky Attila: Büszke, egyenes gerincű embereket kell képeznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716f73fa-f9a3-4334-b254-242031aca184","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre több a kérdés, mint a válasz a rozsdaövezeti programmal kapcsolatban. Elég garancia-e az 5 százalékos áfa arra, hogy elérhető árú lakások épüljenek, és ne szívódjon fel a pénz az építési láncban, akárcsak a csoknál vagy a korábbi áfacsökkentésnél? Mi lesz a rozsdaövezeten kívüli területekkel, ha a fejlesztőknek csak a barnamezőn garantált a megtérülés? Ki és miből fog oda tömegközlekedést, szociális infrastruktúrát fejleszteni?\r

\r

","shortLead":"Egyelőre több a kérdés, mint a válasz a rozsdaövezeti programmal kapcsolatban. Elég garancia-e az 5 százalékos áfa...","id":"20200914_Rozsdaovezetek_penz_lesz_de_okosan_koltik_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=716f73fa-f9a3-4334-b254-242031aca184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab7fdb4-1676-4f92-a772-6a34d825bf42","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200914_Rozsdaovezetek_penz_lesz_de_okosan_koltik_el","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:15","title":"Rozsdaövezetek: pénz lesz bőven, kérdés, sikerül-e okosan elkölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]