[{"available":true,"c_guid":"828deecc-fbee-4569-b781-67e651e88f2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jo Malone bocsánatot kért, amiért John Boyega háta mögött újraforgatták a kisfilmet.","shortLead":"A Jo Malone bocsánatot kért, amiért John Boyega háta mögött újraforgatták a kisfilmet.","id":"20200914_Kivagtak_a_fekete_szineszt_a_kinai_reklambol_kisebb_botrany_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828deecc-fbee-4569-b781-67e651e88f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c544c52-b185-40b9-b1d7-360878fbcb7e","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Kivagtak_a_fekete_szineszt_a_kinai_reklambol_kisebb_botrany_lett_belole","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:01","title":"Kivágták a fekete színészt a kínai reklámból, botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett kísérleti tanköztársaságot hirdetnek a színművészetis egyetemisták.","shortLead":"Úgynevezett kísérleti tanköztársaságot hirdetnek a színművészetis egyetemisták.","id":"20200914_Szinmuveszeti_kezdodik_az_egyetemen_a_tanev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d0f99f-6315-4660-97d8-6370f94197eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Szinmuveszeti_kezdodik_az_egyetemen_a_tanev","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:12","title":"Színművészeti: Kezdődik az egyetemen a tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b1dc11-508d-4c10-93cd-65640603157f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ihász Sándortól többek között azt várja a Demokratikus Koalíció, hogy egy kormányváltás után segítsen helyreállítani az igazságszolgáltatás függetlenségét.\r

\r

","shortLead":"Ihász Sándortól többek között azt várja a Demokratikus Koalíció, hogy egy kormányváltás után segítsen helyreállítani...","id":"20200914_ihasz_sandor_dk_igazsagugyi_szakerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b1dc11-508d-4c10-93cd-65640603157f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2941da0a-09fb-48f0-b825-7891291e3910","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_ihasz_sandor_dk_igazsagugyi_szakerto","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:05","title":"A Gyárfás-ügybe belebukott egykori fővárosi főügyész lett a DK igazságügyi szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fb0b40-2909-4906-b03e-a983b4017709","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemfoglaló hallgatók, megmutatták, hogy békeidőben hogyan zajlik a képzés az intézményben.","shortLead":"Az egyetemfoglaló hallgatók, megmutatták, hogy békeidőben hogyan zajlik a képzés az intézményben.","id":"20200913_szfe_nyilt_nap_tiltakozas_hallgatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79fb0b40-2909-4906-b03e-a983b4017709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f783a29-2fd2-4c44-b4b5-de7a9be438d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_szfe_nyilt_nap_tiltakozas_hallgatok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Egyetem az utcán – köztéri nyílt napot tartott a Színművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9397f6a9-f3f1-49f9-ae85-51015c2e9b47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ma élő gibbonfélék legkorábbi ismert őseként azonosították a kutatók azt az újonnan felfedezett emberszabású majmot, amelynek 13 millió éves ősmaradványát India északi részén tárták fel. ","shortLead":"A ma élő gibbonfélék legkorábbi ismert őseként azonosították a kutatók azt az újonnan felfedezett emberszabású majmot...","id":"20200913_gibbonfelek_legkorabbi_ismert_ose_kovulet_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9397f6a9-f3f1-49f9-ae85-51015c2e9b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6463ea-2c0a-406a-ab20-4afdc9c1e618","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_gibbonfelek_legkorabbi_ismert_ose_kovulet_india","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:03","title":"13 millió éves majommaradványt találtak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","shortLead":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","id":"20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0b77d4-ac93-4ce5-87cd-b9b49a653351","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:08","title":"A tihanyi apátságot és egy plébániát is kirámolt egy szlovén férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","shortLead":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","id":"20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e146b-5700-4c3e-9ce0-62f457165030","keywords":null,"link":"/elet/20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:15","title":"Vizsgálják Hamiltont a pólója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri hulladékból készítene értékes termékeket.","shortLead":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri...","id":"20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de83e72-6164-4939-814f-1cc8b0ae38d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:51","title":"Tengeri hulladékból csinálnának fehérjeforrást a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]