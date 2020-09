Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff51093b-e7a7-4a84-afeb-3bc9fb2b57dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Grandiózus kutatásban vizsgálták az önmagukba szerelmeseket.","shortLead":"Grandiózus kutatásban vizsgálták az önmagukba szerelmeseket.","id":"20200915_Narcisztikus_a_kozeli_hozzatartozoja_Van_egy_jo_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff51093b-e7a7-4a84-afeb-3bc9fb2b57dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dba16e7-ba8d-4cb3-af1b-7ad3229fe262","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200915_Narcisztikus_a_kozeli_hozzatartozoja_Van_egy_jo_hirunk","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:30","title":"Narcisztikus a közeli hozzátartozója? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c39dd-277e-4fd6-88fd-8ba0bc752ad1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szigorodnak a koronavírus-járvány második hulláma miatt a maszkviselési szabályok Budapesten.","shortLead":"Szigorodnak a koronavírus-járvány második hulláma miatt a maszkviselési szabályok Budapesten.","id":"20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159c39dd-277e-4fd6-88fd-8ba0bc752ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90ed071-e8b9-433f-8cc5-3305711252b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:57","title":"Bekeményít a főváros: 15 ezerre büntethetik, aki nem visel maszkot zárt helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még mindig az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos.","shortLead":"Még mindig az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos.","id":"20200915_koronavirus_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4998fb-278b-4d09-b870-514097204386","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:10","title":"Átlépte a 29 milliót a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingyenes képzés során a fotó- és videókészítéssel, továbbá a közösségi médiával is megismerkednek a tanulók.","shortLead":"Az ingyenes képzés során a fotó- és videókészítéssel, továbbá a közösségi médiával is megismerkednek a tanulók.","id":"20200915_roma_kulturalis_influenszer_kepzes_corvinus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f1dee3-e33b-432e-bbf1-7acf672ef673","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_roma_kulturalis_influenszer_kepzes_corvinus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:21","title":"Roma kulturális influenszerképzés indul a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba415500-8362-4516-8735-7eecde8426be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nő kirámolt egy lakást, a zsákmányt pedig belevarrták egy játékelefántba.","shortLead":"Három nő kirámolt egy lakást, a zsákmányt pedig belevarrták egy játékelefántba.","id":"20200915_plusselefant_kazincbarcika_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba415500-8362-4516-8735-7eecde8426be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ad0431-e7d1-423b-b6df-3158a65e0517","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_plusselefant_kazincbarcika_lopas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:20","title":"2,5 millió forintot rejtett egy plüsselefánt Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb beszállítójának árui a magyar piacra is bezúdulhatnak, ami letörheti az árakat, és ez nem mindenkinek jó.","shortLead":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb...","id":"20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdca241-f04b-4dc1-a631-00903d072848","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:55","title":"Letörheti az egekben levő húsárakat a sertéspestis németországi megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb251f4-76b1-4e4c-b8d7-519f79c4c084","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube nem titkolt szándéka, hogy Short nevű újdonságával a TikTok helyére lépjen, vagy legalábbis kiharapjon egy jókora falatot a népszerű rövid videók piacából.","shortLead":"A YouTube nem titkolt szándéka, hogy Short nevű újdonságával a TikTok helyére lépjen, vagy legalábbis kiharapjon...","id":"20200915_youtube_shorts_tiktok_rovid_videok_megosztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eb251f4-76b1-4e4c-b8d7-519f79c4c084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac96045-0068-4512-8489-491ecc4d7bca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_youtube_shorts_tiktok_rovid_videok_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:03","title":"Megjött a YouTube újdonsága: 15 mp-es videókkal tartanák fogva a figyelmünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","shortLead":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","id":"20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e146b-5700-4c3e-9ce0-62f457165030","keywords":null,"link":"/elet/20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:15","title":"Vizsgálják Hamiltont a pólója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]