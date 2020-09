Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Nyusztay Máté","category":"360","description":"Egy helyi Gazprom-főnök lehet a következő fehérorosz elnök Sz. Bíró Zoltán Oroszország-kutató szerint – főleg, ha kiengedik a börtönből. ","shortLead":"Egy helyi Gazprom-főnök lehet a következő fehérorosz elnök Sz. Bíró Zoltán Oroszország-kutató szerint – főleg, ha...","id":"20200915_Putyin_elengedte_Lukasenka_kezet_es_mar_keresi_huseges_utodjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5fb84e-8e71-406e-ada9-603ee0d63fb3","keywords":null,"link":"/360/20200915_Putyin_elengedte_Lukasenka_kezet_es_mar_keresi_huseges_utodjat","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:00","title":"Putyin elengedte Lukasenka kezét, és már keresi hűséges utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","shortLead":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","id":"20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f43dd33-d37c-4813-9ca4-f37c08c6a731","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:45","title":"A rákjárást is tudni fogja az elektromos autóként visszatérő Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint a sok támadás nem erkölcsi stikliket jelent, hanem azt, hogy valaki hatékonyan képviseli a keresztény értékeket.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint a sok támadás nem erkölcsi stikliket jelent, hanem azt, hogy valaki hatékonyan...","id":"20200916_Semjen_zsolt_jezus_krisztus_kdnp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e2a3ee-87c7-4d5c-b12c-ada41b74b0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Semjen_zsolt_jezus_krisztus_kdnp","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:53","title":"Semjén: \"Az, hogy valakit támadnak, nem azt jelenti, hogy valóban erkölcsi stiklijei vannak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség meghódíthatja a világűrt.","shortLead":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség...","id":"20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f117258-b1a7-40fb-a96b-42d4550af17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:03","title":"18 kilométeres magasságba küldené fel a Csillaghajót a SpaceX – aztán egyben vissza is hozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig este 11 óra után be kell zárni. ","shortLead":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig...","id":"20200916_orban_viktor_kormanydontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8add6-8690-41fe-80ac-4828d3d0d498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_orban_viktor_kormanydontes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:11","title":"Orbán Viktor: 19 500 forintnál nem lehet drágább egy koronavírus-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig a középosztály gyarapodása volt a fókuszban, a szegényeket az út szélén hagyták, kérdés, mi lesz most azokkal a tömegekkel, amelyeket a járvány tett tönkre.","shortLead":"Eddig a középosztály gyarapodása volt a fókuszban, a szegényeket az út szélén hagyták, kérdés, mi lesz most azokkal...","id":"202038_novak_katalin_adoktor_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92fb01e-3526-4631-b772-e1731c896942","keywords":null,"link":"/360/202038_novak_katalin_adoktor_no","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:15","title":"Novák Katalin miniszterségével folytatódhat Orbánék szelektív családpolitikája ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe69c80-25d1-4e23-873b-ef49619648d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében jól sikerült, látványos autó a Foton General, csak kár, hogy más már megcsinálta pont ugyanezt korábban. ","shortLead":"Összességében jól sikerült, látványos autó a Foton General, csak kár, hogy más már megcsinálta pont ugyanezt korábban. ","id":"20200916_Piacra_dobtak_a_legnepszerubb_amerikai_auto_kinai_koppintasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fe69c80-25d1-4e23-873b-ef49619648d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947764fe-db21-4538-b7c4-5fb628a3b6dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Piacra_dobtak_a_legnepszerubb_amerikai_auto_kinai_koppintasat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:24","title":"Piacra dobják a legnépszerűbb amerikai autó kínai koppintását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791f4265-2cdd-4910-b186-d0941f554ee3","c_author":"Csányi Nikolett-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nemcsak a tatárjárás borzalmait, hanem az Árpád-kori Magyarországról alkotott képünket is újraírják azok a régészeti leletek, amelyekre tíz évvel ezelőtt, szinte véletlenül bukkantak a bugaci pusztában. Az erdő egyik sarka lemeztelenített, kivégzett gyermekek csontvázait, a másik egy hihetetlenül gazdag középkori monostor és a köré épült város nyomait rejti. Az ő sorsukról, a település virágkoráról és az ásatásról Rosta Szabolcs, a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója beszélt a hvg.hu-nak.","shortLead":"Nemcsak a tatárjárás borzalmait, hanem az Árpád-kori Magyarországról alkotott képünket is újraírják azok a régészeti...","id":"20200915_kozepkor_tatarjaras_monostor_bugac_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791f4265-2cdd-4910-b186-d0941f554ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454a41ba-a0fe-4234-9427-1c05df07a8e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kozepkor_tatarjaras_monostor_bugac_regeszet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:00","title":"Középkori gyilkosságok és egy elfeledett monostor nyomait rejti a bugaci puszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]