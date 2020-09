Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Budai Várnál akcióztak ellenzékiek, már 30 millió fertőzött van a világon, 26 éves atlétikai rekord dőlt meg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A Budai Várnál akcióztak ellenzékiek, már 30 millió fertőzött van a világon, 26 éves atlétikai rekord dőlt meg...","id":"20200918_Radar360_Matol_jol_a_maszkszigor_szukitheti_a_tesztkapacitasokat_a_hatosagi_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d7e10a-26b0-4f26-8b76-c60522f81cba","keywords":null,"link":"/360/20200918_Radar360_Matol_jol_a_maszkszigor_szukitheti_a_tesztkapacitasokat_a_hatosagi_ar","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:00","title":"Radar360: Mától itt a maszkszigor, szűkítheti a tesztkapacitásokat a hatósági ár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három, a volt igazgató által rendezett darab marad műsoron a Vígszínházban, a felújítópróbákon azonban nem lehet ott személyesen Eszenyi Enikő – tudta meg az RTL Klub. A teátrum nem cáfolta az értesülést.","shortLead":"Három, a volt igazgató által rendezett darab marad műsoron a Vígszínházban, a felújítópróbákon azonban nem lehet ott...","id":"20200916_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea93c74-0d13-4901-ba19-c08dab1ddaf1","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:56","title":"Eszenyi nem léphet be a Vígszínházba, e-mailben véleményezheti a próbákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a Népszavának nyilatkozó egészségügyi közgazdász szerint.","shortLead":"Legalábbis a Népszavának nyilatkozó egészségügyi közgazdász szerint.","id":"20200918_koronavirus_teszteles_hatosagi_ar_tesztakacitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea6a47-5552-4911-b83c-9e33d53762b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_koronavirus_teszteles_hatosagi_ar_tesztakacitas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 06:55","title":"Csökkenhet a tesztkapacitás a hatósági ár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a948245-0b08-44dc-b4e9-e3ee000ca4ff","c_author":"Balla Györgyi, Oroszi Babett, Szabó Yvette ","category":"360","description":"A fejlesztési tervekről sokszor nem kérdezik meg az önkormányzatokat és/vagy a lakosokat, így sokszor kész helyzet állítják őket, akkor pedig nagyon erősnek kell lenniük ahhoz, hogy megakadályozzák a túl sokba kerülő vagy a helyiek érdekeit más szempontból sértő beruházásokat.","shortLead":"A fejlesztési tervekről sokszor nem kérdezik meg az önkormányzatokat és/vagy a lakosokat, így sokszor kész helyzet...","id":"20200917_velence_dunakanyar_pilismarot_gardony_civil_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a948245-0b08-44dc-b4e9-e3ee000ca4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d87a7-14bb-43c4-8800-4893fa87dac8","keywords":null,"link":"/360/20200917_velence_dunakanyar_pilismarot_gardony_civil_tiltakozas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:00","title":"Vitatott építkezések: itt-ott alulmaradt a Fidesz, másutt úgyis az lesz, amit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","id":"20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ee058a-9283-4c3e-8430-b720606de550","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Meghalt kilenc koronavírusos beteg, köztük egy 42 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két éve az Uber egyik önvezető járműve gázolt halálra egy nőt Arizona államban.","shortLead":"Két éve az Uber egyik önvezető járműve gázolt halálra egy nőt Arizona államban.","id":"20200916_Vadlott_lett_az_onvezeto_Uber_biztonsagi_soforje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c455f1-fce7-4cb1-a231-2657de5562c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Vadlott_lett_az_onvezeto_Uber_biztonsagi_soforje","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:26","title":"Az önvezető autó halálos balesete után a sofőr ellen emeltek vádat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5e02bc-f5e9-4196-a0ff-ba4d448cebad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint hamarosan a harmadik féltől származó kiterjeszettvalóság-effekteket is megjelenít majd a Messenger. A Facebookon és az Instagramon már eddig is nagy sikere volt ezeknek a filtereknek.","shortLead":"A Facebook szerint hamarosan a harmadik féltől származó kiterjeszettvalóság-effekteket is megjelenít majd a Messenger...","id":"20200917_facebook_messenger_ar_effekt_filter_kiterjeszett_valosag_spark_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d5e02bc-f5e9-4196-a0ff-ba4d448cebad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d3d2a1-5f90-40cb-998f-adc3e1824e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_facebook_messenger_ar_effekt_filter_kiterjeszett_valosag_spark_ar","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:03","title":"Cicabajusz, rajzolt haj – új, egyedi filterek kerülnek a Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd976da-f7d6-454f-bade-bf37270e074d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ország leggazdagabb emberénél mást jelent váláskor, hogy az asszony viszi a tévét. De mi történik, ha a felcsúti milliárdos a válópernél tudja meg, hogy mije is van? A Duma Aktuál erre is gondolt. ","shortLead":"Az ország leggazdagabb emberénél mást jelent váláskor, hogy az asszony viszi a tévét. De mi történik, ha a felcsúti...","id":"20200916_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_valasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd976da-f7d6-454f-bade-bf37270e074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009693be-0e12-4dec-8fc3-f59046afb5ea","keywords":null,"link":"/360/20200916_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_valasa","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:00","title":"A Duma Aktuál megfejtette, miért válnak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]