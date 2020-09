Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félve várják a járványt az egészségügyben, mert ugyan van elég ágy és lélegeztetőgép, de kevés a szükséges szakszemélyzet, legfőképp nincs elég szakápoló - figyelmeztetett Facebook-posztban egy aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos.","shortLead":"Félve várják a járványt az egészségügyben, mert ugyan van elég ágy és lélegeztetőgép, de kevés a szükséges...","id":"20200920_koronavirus_jarvany_keves_az_orvos_de_meg_kevesebb_a_szakapolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626708de-7e5b-4f74-b061-cfc0e070fdba","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_jarvany_keves_az_orvos_de_meg_kevesebb_a_szakapolo","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:41","title":"Intenzív terápiás orvos: Van lélegeztetőgép, de kevés a szakszemélyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd el. Ilyen nagy még a PlayStation 3 sem volt.","shortLead":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd...","id":"20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5f9a7b-15e4-4feb-b2ed-c22abc03db65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:33","title":"Hatalmas lesz a PlayStation 5, a most előkerült fotók bizonyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","shortLead":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","id":"20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ad3113-4661-4cac-8720-dc249e16b68b","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:00","title":"Új pártot alapított Volner János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában pedig majdnem tizedannyi. Mindkét országban folyamatosan csökken a fertőzöttek száma.","shortLead":"Szlovéniában pedig majdnem tizedannyi. Mindkét országban folyamatosan csökken a fertőzöttek száma.","id":"20200920_koronavirus_uj_fertozesek_horvatorszag_szlovenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11400006-59ff-4d70-bb18-fe5df707154f","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_koronavirus_uj_fertozesek_horvatorszag_szlovenia","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:10","title":"Horvátországban ötödannyi az új koronavírusos mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de48e75-229d-45ae-b412-e3bbd74671e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem gondolták, hogy ilyen korán búcsúzniuk kell a Bajnokok Ligájából.","shortLead":"Nem gondolták, hogy ilyen korán búcsúzniuk kell a Bajnokok Ligájából.","id":"20200919_pszichologus_ferencvaros_fradi_celtic_fc_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de48e75-229d-45ae-b412-e3bbd74671e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd8a7d-e8df-404f-baef-e92f76d29a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_pszichologus_ferencvaros_fradi_celtic_fc_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:47","title":"Pszichológushoz járnak a skót labdarúgók a Fradi elleni vereség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki egy titkos amerikai banki iratokon alapuló nemzetközi tényfeltáró projektből, amelynek magyar résztvevője a Direkt36 volt.","shortLead":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki...","id":"20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d9a4c1-4884-4ca8-ae85-e18b252717bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:32","title":"Direkt36: Hiába a nemzetközi nyomozás, magyar bankja mögött bújt el egy gyanús offshore cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","shortLead":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","id":"20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb5f2b-6202-4e03-89bd-a7aaf28b15f3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Egy tétel megdőlt - Gyükeri Mercédesz a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c80ea30-95a0-4658-aee1-b2edc5e78efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megkezdte a felkészülést a 2022-es választásra. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megkezdte a felkészülést a 2022-es választásra. ","id":"20200921_dobrev_klara_magyar_kormany_2022_es_valasztas_lelegeztetogep_demokratikus_koalicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c80ea30-95a0-4658-aee1-b2edc5e78efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60f1c5f-2a46-4775-816b-da5519b060ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_dobrev_klara_magyar_kormany_2022_es_valasztas_lelegeztetogep_demokratikus_koalicio","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:33","title":"Dobrev Klára: Az a kormány, amely 16 ezer lélegeztetőgépet vásárolt mindenkinél drágábban, az nem egyszerűen pazarol, hanem valószínűleg lop is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]