Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","shortLead":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","id":"20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01323ba-fe7c-4cc1-a12b-4c83dc282fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:19","title":"Halálos balesetet okozott az autópálya-felhajtónál tolató idős sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának felhasználásával a betegségeknek jobban ellenálló és magasabb húsminőséget biztosító állatok születhetnének, ami hatékonyabbá tehetné az élelmiszertermelést.","shortLead":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának...","id":"20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0048f101-66cf-4c63-9261-49ee4ebd7769","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:03","title":"Génszerkesztéssel hoznának létre állati \"szuperapákat\" kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában pedig majdnem tizedannyi. Mindkét országban folyamatosan csökken a fertőzöttek száma.","shortLead":"Szlovéniában pedig majdnem tizedannyi. Mindkét országban folyamatosan csökken a fertőzöttek száma.","id":"20200920_koronavirus_uj_fertozesek_horvatorszag_szlovenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11400006-59ff-4d70-bb18-fe5df707154f","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_koronavirus_uj_fertozesek_horvatorszag_szlovenia","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:10","title":"Horvátországban ötödannyi az új koronavírusos mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","shortLead":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","id":"20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82ec17-ce54-4ac9-b23f-5e151610671c","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:17","title":"Elkezdődött a népszavazás Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől érvényesek a korábban bejelentett szigorítások. ","shortLead":"Hétfőtől érvényesek a korábban bejelentett szigorítások. ","id":"20200921_arcmaszk_szigoritas_koronavirus_muller_cecilia_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba59815-5e19-4b91-8980-a867fa3cef57","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_arcmaszk_szigoritas_koronavirus_muller_cecilia_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Mától nem jó a sál és a kendő, rendes arcmaszkot kell viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre stabilizálódott az olaj ára, a szénhidrogének iránti kereslet 2022–23-ban érheti el a válság előtti szintet. De az is lehet, hogy a megújuló energiaforrások térnyerése mellett soha többé.

","shortLead":"Egyelőre stabilizálódott az olaj ára, a szénhidrogének iránti kereslet 2022–23-ban érheti el a válság előtti szintet...","id":"20200921_kincskeresok_energiahordozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc5014b-1f9b-4ff6-a36e-8c30f9e47ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_kincskeresok_energiahordozok","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:40","title":"Könnyen lehet, hogy most kezdődik az olajpiac alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló Szputnyik V vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakaszára - jelentette be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere vasárnap a Rosszija 1 televízióban, miközben az új koronavírus-fertőzések száma tovább növekedett Oroszországban.","shortLead":"A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló...","id":"20200920_Az_oroszoknal_allitolag_tomegek_jelentkeznek_hogy_teszteltessek_magukat_a_helyi_vakcinaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2244bf-ceb2-48e3-be4e-da3a01c3d190","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Az_oroszoknal_allitolag_tomegek_jelentkeznek_hogy_teszteltessek_magukat_a_helyi_vakcinaval","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:28","title":"Az oroszoknál állítólag tömegek jelentkeznek, hogy teszteltessék magukat a helyi vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","shortLead":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","id":"20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151365d-b928-42ba-b20f-cb2915caea42","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:41","title":"Karácsony: Az ország arra vár, hogy az ellenzék rendezze a sorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]