Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","shortLead":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","id":"20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b6aa43-390b-49d1-a832-bde62704ebab","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:32","title":"Szlovénia enyhít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c8212-9c3e-4cb1-9d7d-180660112284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település vezetője szerint szégyen, hogy a miniszterelnököt a képviselő-testületből senki sem köszöntötte.","shortLead":"A település vezetője szerint szégyen, hogy a miniszterelnököt a képviselő-testületből senki sem köszöntötte.","id":"20200928_becsehely_orban_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221c8212-9c3e-4cb1-9d7d-180660112284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505b66b7-cb97-42ff-a29e-7a7bb07fb94b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_becsehely_orban_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:00","title":"A becsehelyi polgármesternek senki sem szólt, hogy Orbán érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","shortLead":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","id":"20200927_jozsefvaros_favagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c05a4f-0ef6-4d60-94f2-e0c4ef0ae866","keywords":null,"link":"/zhvg/20200927_jozsefvaros_favagas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:40","title":"Józsefvárosban drágán megfizet, aki kivág egy idős fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e19d0-ce78-427d-9c5c-296e1a5db66a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régebbi Windows operációs rendszerek forráskódjai tűntek fel egy 43 GB-os fájlban az interneten. És bár nem a legújabb rendszerekről van szó, biztonsági szempontból némiképp azért aggasztó a dolog, ezért belső vizsgálatot indított az ügyben a Microsoft.","shortLead":"Régebbi Windows operációs rendszerek forráskódjai tűntek fel egy 43 GB-os fájlban az interneten. És bár nem a legújabb...","id":"20200928_kiszivargott_windows_xp_forraskodja_server_2003_msdos_microsoft_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15e19d0-ce78-427d-9c5c-296e1a5db66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54efc41f-956c-42b4-ac88-b0759e4d5dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_kiszivargott_windows_xp_forraskodja_server_2003_msdos_microsoft_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 28. 05:03","title":"43 GB-nyi lopott kincs: nyomoz a Microsoft a Windows XP forráskódjának kiszivárgása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","shortLead":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","id":"20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691b360e-28c6-4451-9b53-15edd93f80e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:21","title":"Ferihegyi dolgozók árulhattak kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre hosszabbak, melegebbek és gyakoribbak az óceánok hőhullámai az ember okozta klímaváltozás miatt – állapították meg a Berni Egyetem kutatói. Emiatt sok tengeri ökoszisztémának ezután hosszú pihenési időre van szüksége a regenerálódáshoz, ha egyáltalán képesek lesznek teljesen regenerálódni.



","shortLead":"Egyre hosszabbak, melegebbek és gyakoribbak az óceánok hőhullámai az ember okozta klímaváltozás miatt – állapították...","id":"20200927_oceanok_hohullamok_hosszabbak_melegebbek_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25df0231-ba71-46b3-9930-d2d9ae0504f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_oceanok_hohullamok_hosszabbak_melegebbek_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:03","title":"Kiszámolták, hússzor rosszabb a helyzet az ember miatt az óceánokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható) időutazásszerű élményben lehet részünk. Kevés olyan játék van ugyanis, amely ennyire látványosan mutatná be a PC-s grafika fejlődését.","shortLead":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható...","id":"20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53f27e9-9e12-4f9c-bd63-6648a53756a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:03","title":"38 év PC-történelem egyetlen videón: honnan hova jutott a kultjáték Flight Simulator?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német tartomány vezetőjének megtetszett a héten bejelentett kaliforniai törvény. ","shortLead":"A német tartomány vezetőjének megtetszett a héten bejelentett kaliforniai törvény. ","id":"20200927_Bajororszagban_is_betiltanak_15_ev_mulva_a_hagyomanyos_meghajtasu_autok_forgalmazasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2673158b-3d44-467d-bca1-5bd16dedbb2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Bajororszagban_is_betiltanak_15_ev_mulva_a_hagyomanyos_meghajtasu_autok_forgalmazasat","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:55","title":"Bajorország kormányfője betiltaná 2035-től a hagyományos meghajtású autók forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]