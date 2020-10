Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olyasmivel indultunk egy éve, amit sem az olvasók, sem a szerzők, de pontosan még a szerkesztők sem ismertek. ","shortLead":"Olyasmivel indultunk egy éve, amit sem az olvasók, sem a szerzők, de pontosan még a szerkesztők sem ismertek. ","id":"20201001_Mindannyian_nagyon_sokat_tanultunk__Nagy_Ivan_Zsolt_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2428157-d7c9-429f-9975-4b67f007a3bc","keywords":null,"link":"/360/20201001_Mindannyian_nagyon_sokat_tanultunk__Nagy_Ivan_Zsolt_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. október. 01. 12:30","title":"Mindannyian nagyon sokat tanultunk – Nagy Iván Zsolt a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","shortLead":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","id":"20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70e0c4d-ff5d-453d-98bd-f31e3c6dd942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 09:47","title":"Megfelezte Mészáros Lőrinc szállodáinak bevételét a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem fizetett, így komoly késedelmi kamattal is tartozik.

","shortLead":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem...","id":"20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c27c14a-8c2f-4e13-8f83-91adaa817112","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:17","title":"Az állami Eximbank jogerősen pert vesztett a Lánchíd Palota ügyében, 800 milliót fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","shortLead":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","id":"20201001_talib_ausztria_wels","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f741fa7b-dfed-4cdd-a8b0-66f3a57dc743","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_talib_ausztria_wels","timestamp":"2020. október. 01. 13:08","title":"Elfogtak egy feltételezett tálibot Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk kikérte az adatokat a rendőrségtől, a büntetés-végrehajtástól és a katasztrófavédelemtől.","shortLead":"A Blikk kikérte az adatokat a rendőrségtől, a büntetés-végrehajtástól és a katasztrófavédelemtől.","id":"20201001_rendorseg_katasztrofavedelem_borton_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e196fb5-91a7-444b-9721-7ebc6c147168","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_rendorseg_katasztrofavedelem_borton_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 15:39","title":"Eddig 20 bv-intézetben mutatták ki a koronavírust, a rendőrségnél 147 covidost találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202040_a_kuzdes_maga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec9041b-381d-4c27-8afb-a2408e29b346","keywords":null,"link":"/itthon/202040_a_kuzdes_maga","timestamp":"2020. október. 01. 12:30","title":"Hamvay Péter: A küzdés maga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat lehetősége viszont így is megvan.","shortLead":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat...","id":"20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ea7ab7-0e2d-4304-b72c-311aad063bbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","timestamp":"2020. október. 01. 16:52","title":"Kevesebb bor lesz idén, de a minőségre nem lehet panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9008ba99-b9d3-4dc6-a867-e46a27b29960","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az Európai Bizottság az eddigieknél is ambiciózusabb éghajlatvédelmi célokat tűzött ki, amire elvileg pénz is lehetne. A magyar kormány azért még keresztbe tehet az Európai Bizottságnak.","shortLead":"Az Európai Bizottság az eddigieknél is ambiciózusabb éghajlatvédelmi célokat tűzött ki, amire elvileg pénz is lehetne...","id":"202039__unios_klimastrategia__kibocsatascsokkentes__jarvanyhatas__fokozatvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9008ba99-b9d3-4dc6-a867-e46a27b29960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd48c02-cce9-4d39-8ba2-83b91ed65d7e","keywords":null,"link":"/360/202039__unios_klimastrategia__kibocsatascsokkentes__jarvanyhatas__fokozatvaltas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:00","title":"Akár be is jöhet az EU klímaterve, de még Orbánnak is lesz egy-két szava hozzá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]