[{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"Balla Györgyi - Kovács István","category":"itthon","description":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr kezébe is lázmérőt nyomtak. A szülők elégedettek a lépéssel, de van, aki szerint ez kevés, tesztelni kellene a tanulókat. Azt nem árulja el az Emmi, hogy pontosan honnan és mennyiért vettek 41 ezer érintésmentes lázmérőt.","shortLead":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr...","id":"20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2579f1-a54a-4251-8a83-843bbe7ea356","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","timestamp":"2020. október. 01. 14:54","title":"Elindult az iskolákban a lázmérés: van, aki szerint tévút, más szerint meg túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","id":"20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27448bd8-6859-467b-86c5-9ff020b8c0c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","timestamp":"2020. október. 01. 20:12","title":"Újabb ingatlant vesz a tatai tó partján a luxushotelt is építő cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fűtési szezon végén újra tárgyalnak a gázművekkel.","shortLead":"A fűtési szezon végén újra tárgyalnak a gázművekkel.","id":"20200930_ivanyi_gabor_gazmuvek_met","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a30ce-9d6e-4040-aba9-f40e5fe7b911","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_ivanyi_gabor_gazmuvek_met","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:27","title":"Áprilisig rendeződött Iványiék ügye a gázszolgáltatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ca1c96-9e2f-4504-acf0-37e63bbb2b75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"604-gyel nőtt az aktív fertőzöttek száma, miközben annyian haltak meg, ahányan április közepe óta egyetlen napon sem.","shortLead":"604-gyel nőtt az aktív fertőzöttek száma, miközben annyian haltak meg, ahányan április közepe óta egyetlen napon sem.","id":"20201001_koronavirus_szamok_adatok_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ca1c96-9e2f-4504-acf0-37e63bbb2b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11344618-7751-4298-a9d6-ae0be86acfe9","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_koronavirus_szamok_adatok_covid","timestamp":"2020. október. 01. 09:12","title":"Egy nap alatt 16-an haltak meg a koronavírus miatt, 20 ezer fölött az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","shortLead":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","id":"20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78103b78-a855-4b05-a7a7-ba8eb67f9322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","timestamp":"2020. október. 01. 12:04","title":"Ezt jelentette a kormány Brüsszelnek: gigantikus hiány, miniatűr GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be Simonka György fideszes parlamenti képviselő, noha a napokban induló perében maffiavádakkal kell szembenéznie. ","shortLead":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be Simonka György fideszes parlamenti...","id":"20200930_Orbannak_kell_dontenie_Simonka_Gyorgy_sorsarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a75d87-7c67-43e8-8700-f1f571eb38fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Orbannak_kell_dontenie_Simonka_Gyorgy_sorsarol","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:39","title":"Orbánnak kell döntenie Simonka György sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"360","description":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már az a kérdés, hogyan tudják elkerülni, hogy nagyon rosszul járjanak. A felzárkóztatásra szánt tízmilliárdok ugyanis nem náluk, hanem az ügyeskedőknél landoltak.","shortLead":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már...","id":"202040_tervgazdalkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9f0e-8d17-4d97-87f6-d7921882f57d","keywords":null,"link":"/360/202040_tervgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 01. 11:00","title":"Bajban lehetnek az önkormányzatok, ha százmilliókat kell visszafizetniük Simonkáék trükközése miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","shortLead":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","id":"20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba48b3-0b67-42b4-9bb6-59c88e08a6fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:37","title":"70,3 milliárdos forgalma volt tavaly a kormánykedvenc New Land Mediának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]